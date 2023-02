Truy tố người đốt chết tình nhân

Trong cuộc cãi vã với người tình về việc bỏ vợ để đến với nhau, Nguyễn Tuấn Anh đổ xăng đổ sàn nhà, hút thuốc gây hỏa hoạn khiến người phụ nữ này tử vong.

Nguyễn Tuấn Anh, 48 tuổi, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Giết người, theo khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự, với hình phạt cao nhất tới tử hình.

Trước đó, trong cáo trạng ra hồi tháng 6/2021 của VKSND quận Hoàng Mai, Tuấn Anh bị truy tố về tội Vô ý làm chết người, với hình phạt cao nhất 5 năm tù. Ngày 15/12/2022, Công an quận Hoàng Mai thay đổi tội danh sang Giết người.

Vụ án sau đó được chuyển Công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Cáo trạng mới nhất của VKSND Hà Nội ra ngày 12/12 xác định, Tuấn Anh và chị Ngọc đều có gia đình riêng nhưng năm 2019 quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Tháng 3/2020, Tuấn Anh thuê một phòng trọ trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai để thi thoảng hai người về đây.

Tối 20/11/2020, trong lúc ăn cơm, hai người to tiếng. Chị Ngọc muốn người tình bỏ vợ và đòi tự tử. Không đồng ý với việc này, Tuấn Anh bực tức, chửi tục và doạ mua xăng về đốt, nói: "Bố mày mua xăng bố mày đốt hết luôn".

Bị can sau đó mang can nhựa đi mua 70.000 đồng xăng rồi trở về phòng trọ. Thấy người tình cầm dao gọt hoa quả đặt trước ngực, Tuấn Anh nói: "Thích chết thì chết cả hai". Bị can vặn nắp bình xăng đổ ra sàn nhà rồi khép cửa phòng trọ, tiếp tục đôi co.

Khi đứng ở bên ngoài châm thuốc, Tuấn Anh làm lửa bén xăng trên quần áo. Bị can chạy ra ra cổng nhà trọ nhưng đã khóa nên chạy ngược lại, vừa chạy vừa đạp chân để cởi quần đang bốc cháy.

Tuấn Anh chạy qua phòng trọ của hai người khiến lửa bén và bùng lên. Anh ta thò tay qua lỗ cánh cửa để mở nhưng cửa sắt bị đốt nóng không mở được. Tuấn Anh hô hoán kêu cứu rồi dùng chân đạp cửa xông vào, kéo chị Ngọc ra ngoài sơ cứu. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, chị Ngọc tử vong do sốc bỏng. Tuấn Anh bị bỏng 42%.

Nội dung vụ án trong hai lần ra cáo trạng về cơ bản giống nhau. Song ở cáo trạng ra ngày 4/6/2021 của VKSND quận Hoàng Mai nêu Tuấn Anh vặn nắp bình xăng, nhưng "trượt tay làm rơi bình xăng xuống sàn và bắn lên quần áo Tuấn Anh và chảy xuống sàn nhà, thấm vào thảm lót sàn".

Bản cáo trạng mới cáo buộc Tuấn Anh chủ động "đổ hết xăng xuống thảm sàn nhà".

