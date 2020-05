Truy tố người Đài Loan vận chuyển 895 bánh heroin

TP HCMBị bắt khi cùng đồng phạm vận chuyển 893 bánh heroin, Chen Tsen Wei, 34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, bị truy tố khung hình phạt cao nhất.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chen Tsen Wei về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là số lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt ở TP HCM.

Liên quan đến đường dây, các bị can Yen Yung Chu và Yu Chi Fu (cùng quốc tịch Đài Loan) đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2018, Chen Tsen Wei cùng đồng phạm nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, ngụ tại Bình Dương, để vận chuyển ma túy. Chúng thuê nhà kho tại Bình Dương và TP HCM, giả kinh doanh keo dán điện tử để làm "bình phong" cất giấu ma túy.

Từ tháng 11/2018 đến trước Tết Nguyên đán 2019, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu thường lái xe 7 chỗ chở khoảng 1,5 tấn ma túy đá từ kho tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, đi cất giấu tại một nhà kho khác trong tỉnh. Ban đầu, chúng dùng bột thạch cao ngụy trang cất giấu ma túy để xuất sang Đài Loan nhưng không thành.

Số ma túy bị bắt trong đường dây của Chen Tsen Wei và đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm người Đài Loan sau đó giấu ma túy trong các bao trà, rồi đóng vào thùng gỗ xuất đi. Khi lô hàng cập cảng TP Cao Hùng (Đài Loan), cảnh sát nước sở tại phát hiện lô hàng có ma túy. Nhiều người liên quan bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ đã khai nhận số ma túy trên do Chen Tsen Wei cùng đồng bọn vận chuyển về nước.

Đến tháng 2/2019, Chen Tsen Wei nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy cùng Yen Yung Chu. Cả hai lái xe tải chở khoảng 100-200 kg ma túy được đóng trong các thùng giấy từ kho ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến một khách sạn tại quận 10, TP HCM, giao cho Yu Chi Fu.

Yu Chi Fu sau đó chuyển số ma túy này đến kho ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM. Tại đây, chúng cất giấu ma túy trong các bao bì, túi trà rồi bỏ lẫn trong các bao tải hạt nhựa đóng trong 4 container sau đó làm thủ tục xuất đi Đài Loan.

Công an TP HCM đã thông báo cho cảnh sát Đài Loan kiểm tra các container trên. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra 3/4 container nghi vấn không phát hiện ma túy, một container còn lại đã có người nhận trước khi cảnh sát Đài Loan nhận thông tin.

Ngày 11/3/2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 27/3, anh ta cùng Yen Yung Chu đến kho cất giấu ma túy ở tỉnh Bình Dương để lấy "hàng" chở về kho ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn giao cho Yu Chi Fu.

20h30 cùng ngày, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu lái xe tải chở ma túy đi giao. Khi đến khu vực vòng xoay An Sương, xe của chúng bị tổ công tác 363 Công an TP HCM dừng kiểm tra. Chen Tsen Wei nói không mở được thùng, đồng thời đưa tiền hối lộ nhưng cảnh sát không nhận, nên bỏ chạy. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, hiện chưa bắt được.

Công an thu giữ trên thùng xe tải của Chen Tsen Wei 5 thùng carton bên trong chứa gần 900 bánh heroin (khoảng 317 kg). Lực lượng chức năng đồng thời khám xét nhà kho của chúng tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương nhưng không thu được ma túy.

