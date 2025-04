Truy tìm người đi xe máy tông tử vong nữ lao công

Hà NộiNgười đàn ông rời hiện trường sau khi đâm xe máy làm chết chị Yến, 53 tuổi, nữ công nhân vệ sinh môi trường trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đang bị truy tìm.

Sự việc xảy ra lúc 0h30 ngày 21/4 khi chị Yến, công nhân tổ môi trường số 10, chi nhánh Urenco Đống Đa, đang làm việc trên đường phố. Cú tông mạnh từ người đàn ông đi xe Wave khiến chị ngã văng ra đường, bất tỉnh, chảy nhiều máu ở vùng đầu.

Sau va chạm, người đàn ông rời hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải rồi chuyển tới Bệnh viện Việt Đức. Chị Yến đã tử vong vào sáng nay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Linh Đan

Công an phường Láng Thượng đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội truy tìm người gây tai nạn. Công an đề nghị người dân có thông tin, hình ảnh về người đàn ông hãy báo cho công an nơi gần nhất để hỗ trợ điều tra.

Phạm Dự