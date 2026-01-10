Truy tìm 4 nghi can trong vụ án phòng khám phụ khoa 'vẽ bệnh' tại Đà Nẵng

Đà NẵngMở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, công an truy nã nữ kế toán và truy tìm ba người Trung Quốc liên quan hoạt động phòng khám.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu.

Quyết định truy nã Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vân Anh (31 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn), kế toán thu - chi của phòng khám, bị xác định trực tiếp quản lý và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định nhằm hợp thức hóa các khoản thu chi bất hợp pháp. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3,9 tỷ đồng tiền thuế. Do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Vân Anh bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt.

Cùng vụ án, Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm ba người quốc tịch Trung Quốc gồm Li Hai Xia, Gu Shiping và Zhang Xue Qin. Nhóm nghi phạm bị nghi liên quan hoạt động điều hành, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám; có dấu hiệu tổ chức khám chữa bệnh trái phép, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên nhằm che giấu sai phạm.

Trước đó, từ giữa năm 2025, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã bị khởi tố về hành vi Lừa dối khách hàng. Cơ sở này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai.

Tuy nhiên, bên trong phòng khám là đường dây khám chữa bệnh trái phép với nhiều người không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề được thuê làm "bác sĩ giả". Công an xác định có trường hợp chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn tham gia tư vấn, thăm khám và ra y lệnh điều trị.

Để đối phó kiểm tra, phòng khám bố trí lối đi riêng xuống tầng hầm cho các "bác sĩ giả" lẩn trốn; trong khi một số bác sĩ có chứng chỉ được đưa lên "thế thân" dù hiếm khi có mặt tại cơ sở. Theo cơ quan điều tra, kịch bản này giúp phòng khám nhiều lần qua mặt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, cơ sở này còn bị cáo buộc "vẽ bệnh", nâng khống chi phí dịch vụ. Ban đầu, khách được tư vấn chi phí vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng, nhưng sau các thủ thuật phải thanh toán từ 10 đến 50 triệu đồng. Nhân viên thường gây đau, dọa biến chứng để buộc khách chuyển sang các gói điều trị giá cao.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các nghi phạm và hành vi vi phạm tại phòng khám này.

