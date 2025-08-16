Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với cố Bộ trưởng Lê Minh Hương

Hà NộiChủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương để ghi nhận thành tích, cống hiến xuất sắc của ông.

Sáng 16/8, tại buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu và người thân các cố lãnh đạo Bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình cố Thượng tướng, cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình cố Bộ trưởng Lê Minh Hương. Ảnh: Linh Đan

Tại buổi gặp mặt, điểm lại những dấu mốc quan trọng, Tổng Bí thư đề nghị trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng công an tiếp tục khẳng định vai trò là "lá chắn thép" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân. Công an phải luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Sau khi nêu những bài học kinh nghiệm được đúc kết qua 80 năm, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân "luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng công an". Theo ông, niềm tin ấy không phải tự nhiên có mà được xây đắp từ máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Linh Đan

Thượng tướng Lê Minh Hương (1936-2004), quê tỉnh Hà Tĩnh; là Ủy viên Trung ương đảng 3 khóa, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa. Ông là học viên lớp đào tạo đặc biệt về nghiệp vụ an ninh tại trường Công an Trung ương, sau đó được biệt phái đến Bộ Ngoại giao.

Từ năm 1979, ông công tác tại Bộ Nội vụ cũ (nay là Bộ Công an), trải qua nhiều cương vị trong lĩnh vực tình báo an ninh. Ông làm Bộ trưởng Công an từ năm 1996 đến 2022.

