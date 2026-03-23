Truy sát vợ sau khi phê ma túy

Tây NinhPhạm Văn Cường, 30 tuổi, sau khi phê ma túy bị vợ trách mắng đã bực tức dùng kéo đâm nhiều nhát, chỉ dừng tay khi nạn nhân van xin.

Ngày 23/3, Cường bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 10 năm tù về tội Giết người.

Phạm Văn Cường tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Cường cùng vợ và con nhỏ 6 tuổi thuê trọ tại xã Nhựt Tảo, làm công nhân. Tối 28/9 năm ngoái, sau khi tan ca, Cường sử dụng ma túy đá.

Về đến phòng trọ, thấy vợ lạnh nhạt, trách móc, Cường tức giận, chạy sang phòng đối diện lấy kéo, đâm nhiều nhát vào vai và lưng nạn nhân. Người phụ nữ hoảng loạn bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã, bị Cường tiếp tục truy sát.

Sau đó, nạn nhân trốn vào phòng trọ, khóa cửa, nhưng Cường tiếp tục tìm cách phá cửa xông vào. Người phụ nữ van xin: "Dừng lại đi anh, còn tương lai của con nữa". Nghe vậy, Cường ném kéo, chở vợ đi cấp cứu. Nạn nhân bị tổn thương cơ thể 34%.

Tại tòa, vợ Cường không yêu cầu bồi thường, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Đại diện VKS nhận định, các vết thương ở vùng ngực và lưng của nạn nhân là khu vực trọng yếu, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, mang tính côn đồ, nên đề nghị mức án 12-14 năm tù

Nam An