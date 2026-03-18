Truy sát vợ khi bị dọa ly hôn

Nghệ AnNguyễn Văn Luận bị phạt 10 năm tù vì cầm dao truy sát vợ, gây thương tích 18% khi mâu thuẫn việc ly hôn.

Bản án ngày 17/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Luận, 56 tuổi, trú phường Cửa Lò, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Luận bày tỏ hối hận, mong vợ và gia đình tha thứ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, cần xử lý nghiêm. Luận được hưởng một số tình tiết khoan hồng do thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm án.

Bị cáo Luận. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, chị Tâm, 43 tuổi, là vợ thứ hai của Luận. Chiều 25/10/2025, do mâu thuẫn, chị Tâm lấy quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ và nói sẽ làm đơn ly hôn. Gọi điện nhiều cuộc nhưng không nhận được hồi âm, khoảng 20h cùng ngày, Luận đến thuyết phục song vợ không đồng ý, vẫn giữ quan điểm ly hôn đơn phương.

Luận sau đó bực tức bỏ về nhà, trên đường ghé vào nhà chị dâu xin chai rượu mang về uống.

Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 21h cùng ngày, Luận cầm dao quay lại, tiếp tục yêu cầu vợ rút lại ý định ly hôn và trở về nhà nhưng không được chấp nhận. Anh ta lập tức trút nhiều nhát dao vào chị Tâm.

Nạn nhân bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 18%. Sau gây án, Luận ra đầu thú.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi