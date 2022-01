Truy sát trước tiệm cắt tóc

Thanh HóaNhóm Trịnh Trung Kiên cầm hung khí rình trước tiệm cắt tóc, thấy anh Nguyễn bước ra liền truy đuổi, đánh gục.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Tài, Phạm Dương Minh và Vũ Hồ Quang Minh (18-23 tuổi, cùng ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) để điều tra tội giết người.

Liên quan vụ án, Phùng Lê Thành (15 tuổi) được áp bụng biện pháp bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú do chưa thành niên.

Kiên, Tài, Minh và Quang Minh (trái qua phải). Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc, Kiên mâu thuẫn với anh Nguyễn, 21 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Khoảng 19h ngày 29/8/2021, Kiên theo dõi, phát hiện anh Nguyễn đang trong tiệm cắt tóc ở phường Bắc Sơn nên rủ 4 thanh, thiếu niên trên đến trả thù.

Nguyễn vừa lấy xe máy rời quán liền bị nhóm Kiên đuổi theo, dùng tuýp sắt tấn công khiến gục tại chỗ.

Anh Nguyễn được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán thương tích nặng vùng đầu và nhiều bộ phận khác. Do vụ án xảy ra ban đêm, không có nhân chứng nên sau nhiều tháng điều tra, công an mới làm rõ hành vi của các bị can kể trên.

Lam Sơn