Truy sát trong quán nhậu, nhiều người trọng thương

Theo thông tin ban đầu, nhóm của Thuận xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Mai Văn Hùng, 18 tuổi, ngồi nhậu gần bàn trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng.
Khoảng hơn 4h, Thuận và Phan Văn Hòa, 24 tuổi, cùng ngụ xã Hrung, mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào quầy quán nhậu, đâm, chém liên tiếp vào nhiều người. Trong đó có quản lý, nhân viên phục vụ quán.
Vụ việc khiến Hùng, 18 tuổi, trú tại phường Hội Phú, tử vong. 3 nạn nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.
Trưa nay, Thuận và Hòa đã đến công an phường Diên Hồng đầu thú.
Trần Hóa