Truy sát trong quán nhậu, nhiều người trọng thương

Gia LaiPhạm Văn Thuận, 30 tuổi, cùng đồng phạm mang dao, mã tấu lao vào quán nhậu đâm một thanh niên tử vong, 3 người trọng thương, rạng sáng 17/12.

Theo thông tin ban đầu, nhóm của Thuận xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Mai Văn Hùng, 18 tuổi, ngồi nhậu gần bàn trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng.

Truy sát trong quán nhậu lúc rạng sáng Camera ghi lại cảnh hai người lao vào quán đâm chém khiến một người tử vong.

Khoảng hơn 4h, Thuận và Phan Văn Hòa, 24 tuổi, cùng ngụ xã Hrung, mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào quầy quán nhậu, đâm, chém liên tiếp vào nhiều người. Trong đó có quản lý, nhân viên phục vụ quán.

Vụ việc khiến Hùng, 18 tuổi, trú tại phường Hội Phú, tử vong. 3 nạn nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Phạm Văn Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Diên Hồng

Trưa nay, Thuận và Hòa đã đến công an phường Diên Hồng đầu thú.

Trần Hóa