Truy sát người tình vì níu kéo tình cảm bất thành

Hà TĩnhVõ Nghi Hưng bị phạt 10 năm 6 tháng tù do cầm dao truy sát chị Trịnh Thị Tình gây thương tích 20%, khi thấy nạn nhân không đồng ý nối lại tình xưa.

Bản án ngày 23/1 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hưng, 48 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123, 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại tòa, Hưng hối hận, nói vì tình yêu mù quáng nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Hưng tại tòa, sáng 23/1. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Hưng và chị Trịnh Thị Tình, 47 tuổi, trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị Tình cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng.

Sáng 6/7/2025, Hưng đến nhà chị Tình nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống song người tình không đồng ý. Ba hôm sau, khi thấy chị Tình lái xe máy trên tỉnh lộ 552, đoạn qua xã Đức Minh (trước đây thuộc huyện Đức Thọ), Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường, hai người xảy ra cãi vã.

Nhà chức trách cáo buộc Hưng sau đó mở cốp xe máy, lấy con dao dài 32 cm đâm nhiều nhát vào người chị Tình khiến nạn nhân ngã xuống bãi cỏ. Gây án xong, Hưng tự cứa dao vào cơ thể để tự tử nhưng không chết.

Chị Tình và Hưng được người dân phát hiện nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy chị Tình bị tổn hại sức khỏe 20%.

Đức Hùng