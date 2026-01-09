Truy sát người tình khi níu kéo bất thành

Tây NinhNguyễn Ngọc Quý, 39 tuổi, đã có vợ con, sau nhiều lần níu kéo bất thành với tình nhân đã dùng dao truy sát cô này.

Ngày 8/1, Quý bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người, phải bồi thường cho bị hại hơn 500 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Quý tại tòa. Ảnh: Nam An

Quý làm công nhân ở xã Hiệp Hòa, đã có vợ con. Ba năm trước, anh ta quen biết và nảy sinh tình cảm với Quyên. Cô này sau đó biết Quý đã có gia đình nên chủ động chấm dứt quan hệ, tuy nhiên anh ta không đồng ý nhiều lần tìm gặp đe dọa đánh đập.

Chiều 1/12/2024, Quý mang dao đến nhà chị Quyên ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cũ (nay là xã Hòa Khánh). Quý vào nhà, khóa cổng rồi xuống bếp. Chị Quyên tìm cách bỏ chạy ra ngoài nhưng không được, bị khống chế chém nhiều nhát vào đầu, mặt dù đã van xin.

Người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu đã phá cửa vào khống chế Quý giao cho cảnh sát. Nạn nhân bị thương tích hơn 70%.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nam An