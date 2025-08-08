Truy sát hàng xóm vì bị chê hát dở

Nghệ AnVũ Văn Pháp cầm bát ném vào mặt ông Vũ Văn Trương, gây thương tích 49%, sau khi bị chê hát dở tại đám tiệc ở nhà hàng xóm.

Chiều 7/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử phúc thẩm tuyên phạt Pháp, 51 tuổi, trú xã Quang Thành, 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, năm 2024, TAND huyện Yên Thành cũ mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Pháp 5 năm tù. Bị cáo sau đó kháng cáo vì cho rằng mức án quá nặng.

HĐXX phúc thẩm nhận định, việc bị cáo ăn năn hối lỗi, tích cực bồi thường cho bị hại là tình tiết giảm nhẹ cần xem xét, chấp nhận kháng cáo. Tòa buộc Pháp bồi thường cho gia đình nạn nhân 350 triệu đồng.

Bị cáo Pháp tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, khoảng 21h15 ngày 21/9/2024, Pháp và ông Trương, 59 tuổi, cùng đến nhà hàng xóm dự đám vui. Sau khi lên sân khấu hát xong, Pháp xuống ăn cháo thì bị ông Trương chê "mày hát không hay", rồi xúc phạm cha mẹ bị cáo.

Pháp đáp lại: "Bố tao mất rồi, đừng chửi nữa", sau đó dọa đấm ông Trương vì cho rằng nhiều lần xúc phạm đến đấng sinh thành nên "giờ không cần kiêng nể".

Nhà chức trách cáo buộc, Pháp sau đó cầm chiếc bát sứ trên mâm ném trúng mặt ông Trương, gây thương tích ở trán, mũi và mắt. Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 49%.

Đức Hùng