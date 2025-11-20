Truy sát hai cán bộ thôn vì mâu thuẫn chia ruộng

Hà TĩnhTrần Hữu Xuyến bị phạt 11 năm 6 tháng tù vì chém trọng thương hai cán bộ thôn ở xã Thiên Cầm, do mâu thuẫn trong quá trình chia đất làm ruộng.

Bản án sáng 20/11 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Xuyến, 54 tuổi, trú xã Thiên Cầm, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123, 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Xuyến bày tỏ hối hận, nói trong lúc nóng giận không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX đánh giá hành vi của Xuyến gây nguy hiểm cho xã hội, cố tình tước đoạt tính mạng người khác. Việc bị hại không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, vì vậy cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Xuyến tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 15/1, 5 thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất của xã Nam Phúc Thăng, nay là xã Thiên Cầm (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên) thực hiện đo đạc, phân chia lại ruộng đất ở khu vực cánh đồng Hè Miệu, thôn Tây Nguyên.

Theo đó, dù ruộng thuộc diện dồn điền đổi thửa song Xuyến không đồng ý với phần đất ruộng mới mà ban chỉ đạo chia, yêu cầu làm theo ruộng cũ. Các thành viên sau đó thống nhất chia cho gia đình Xuyến thêm 13 thước ruộng mới, rộng 500 m2 gần khu vực ruộng mới, song vẫn bị người này phản đối.

Nhà chức trách cáo buộc, khi thấy Ban chỉ đạo thực hiện đóng cọc tại ruộng mới, Xuyến cầm dao dài hơn 40 cm ra to tiếng, chém vào đầu ông Bùi Văn Chương, Bí thư thôn Tây Nguyên, khiến ngã bất tỉnh tại ruộng. Anh Trần Quốc Lập đứng gần đó chạy vào can ngăn cũng bị chém trúng đầu.

Ông Chương tổn hại sức khỏe 30%, anh Lập 10%.

Đức Hùng