Truy sát cả nhà vợ cũ vì ghen

Đồng ThápGhen tuông, Mình dùng dao đâm vợ cũ và cha mẹ vợ khi họ vào can ngăn, khiến ba người bị thương, có người tổn hại đến 33%.

Ngày 20/4, Mình quê xã Đốc Binh Kiều bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng, tổng hình phạt 19 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của Mình mang tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống; việc các nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Nguyễn Văn Mình tại tòa. Ảnh: Nam An

Mình làm công nhân, kết hôn với chị Hương 16 năm trước và có một con. Hai năm trước, hai người ly hôn nhưng bị cáo vẫn sống tại nhà cha mẹ vợ.

Đầu tháng 1 năm ngoái, do ghen tuông khi cho rằng chị Hương có người đàn ông khác, Mình kiếm chuyện chửi mắng. Hai bên cãi vã, chị Hương yêu cầu chồng cũ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

Bực tức, Mình lấy dao đâm vào bụng vợ cũ. Nghe con gái kêu cứu, người cha 60 tuổi cùng vợ đang ở sau vườn chạy vào can ngăn cũng bị Mình đâm nhiều nhát. Người cha sau đó tri hô, cùng hàng xóm khống chế Mình và báo công an.

Kết quả giám định, chị Hương bị thương tích 33%, cha mẹ ruột bị thương từ 9-31%. Sau vụ việc, Mình đã bồi thường 30 triệu đồng chi phí điều trị cho ba người.

Nam An

*Tên nạn nhân đã thay đổi.