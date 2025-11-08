Truy sát bạn vì nghi chưa góp tiền hát karaoke

Hà TĩnhNghi ngờ bạn nhậu chưa góp 50.000 đồng để trả tiền hát karaoke, Trần Nhật Tân, 46 tuổi, cầm dao đâm gây thương tích 28%.

VKSND Khu vực 2 - Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam Tân về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, ngày 7/11.

Bị can Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, khuya 28/10, Tân và anh Quang, 45 tuổi, trú phường Sông Trí, cùng một số người bạn tổ chức ăn uống, sau đó góp tiền đến quán karaoke ở xã Kỳ Hoa. Quá trình hát, Tân và anh Quang xảy ra mâu thuẫn về việc góp tiền trả cho quán.

Tân cho rằng anh Quang chưa góp 50.000 đồng, trong khi đó người bạn khẳng định đã đưa tiền. Trong lúc đôi co, Tân rút dao mang trong người đâm vào vùng cổ anh Quang. Nạn nhân bị thương nặng, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 28%.

Sau khi gây án, Tân bị cảnh sát bắt.

Đức Hùng