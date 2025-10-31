Truy quét hơn 50 người Trung Quốc sang Việt Nam lừa đảo qua mạng

Hà NộiCục Cảnh sát hình sự vừa bắt nhiều nhóm nghi phạm quốc tịch Trung Quốc sang Việt Nam lập "đại bản doanh" thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng nhằm vào người Trung Quốc.

Ngày 31/10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết vừa bàn giao toàn bộ nghi phạm cùng hồ sơ cho phía công an của Trung Quốc để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, thông tin từ công an Trung Quốc cung cấp cho thấy, nhóm này đều có lệnh giam giữ vì là những mắt xích nằm trong đường dây chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia. Nạn nhân là các công dân Trung Quốc.

C02 cùng các đơn vị phát hiện các nhóm này đang hoạt động, lẩn trốn tại 3 chung cư ở Hà Nội, Đà Nẵng. Từ cuối tháng 9 đến nay, C02 đã phối hợp bắt hơn 50 người có tên trong danh sách phía Trung Quốc cung cấp.

Nhóm người Trung Quốc và tang vật dùng để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Với ổ nhóm ở Hà Nội, C02 xác định chúng được chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam, bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5.000 NDT một tháng (hơn 18,7 triệu đồng) và hưởng 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được.

Công việc được "ông chủ" giao nhiệm vụ qua phần mềm chat bảo mật, một phần mềm tự động đăng nhập và xóa toàn bộ dữ liệu sau khi thoát. Hàng ngày, nhóm này dùng máy tính chơi các loại game trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận, làm quen. Khi tạo được mối thân quen với "con mồi", chúng dụ họ chơi game khác với mục đích lừa truy cập đường link lạ để chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.

Với ổ nhóm ở Đà Nẵng, chúng được kẻ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Trung Quốc thuê sang Việt Nam để hoạt động cho vay qua app và đòi nợ khi người vay không trả được tiền. Mỗi người được trả lương từ 7.000 đến 20.000 NDT, tùy thuộc vào số lượng tiền cho vay và thu hồi nợ.

Hàng ngày, nhóm ngồi ở Việt Nam liên hệ với khách hàng là người Trung Quốc từng vay tiền để tư vấn các gói vay tiếp theo với lãi suất cao. Sau đó, nếu người vay không trả tiền gốc và lãi thì thông tin sẽ được chuyển lại cho "ông chủ" để chỉ đạo bộ phận khác đi đòi.

Công an khám xét tụ điểm phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C02, việc bắt giữ những người này nằm trong đợt cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2025.

Phạm Dự