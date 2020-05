Truy đuổi nhóm người chở 40 kg ma túy về Sài Gòn

An Giang Dùng ôtô chở 40 kg ma túy đá từ Campuchia về TP HCM, nhóm Nguyễn Văn Tài, 20 tuổi, quê Hải Phòng, bị biên phòng phát hiện, truy đuổi 3 km.

Hà và Tài (áo đen, từ trái sang) cùng số ma tuý khi bị bắt giữ. Ảnh: An Phú.

Tối 8/5, Tài và An Ngọc Hà (35 tuổi, quê Hà Nam) cùng Ngao bỏ ma túy đá vừa nhận được vào các túi nylon mang đến khu vực biên giới tỉnh Kandal (Campuchia), rồi đi xuồng vượt sông Bình Ghi vào thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang

Lực lượng biên phòng An Giang phát hiện đến kiểm tra thì chúng nhanh chóng lên hai xe ôm chở vào sâu nội địa khoảng hai km, tấp vào cây xăng cặp quốc lộ 91C. Tại dây, cả ba chuyển hàng lên ôtô bảy chỗ biển số An Giang rồi phóng nhanh về hướng TP HCM.

Biên phòng truy đuổi khoảng ba km thì bắt kịp ôtô, buộc tài xế dừng lại. Lúc này, lợi dụng đêm tối, những người ngồi phía sau nhảy xuống xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi bắt được Hà và Tài.

Lực lượng chức năng kiểm tra số ma tuý đá. Ảnh: An Phú.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ba balô và các túi màu đen, bên trong chứa 40 bịch ma túy đá, tổng trọng lượng 40 kg.

Bước đầu Hà và Tài khai nhận được Ngao (người miền Bắc, không rõ năm sinh, địa chỉ) rủ sang Campuchia nhận số ma túy này từ người lạ mặt rồi vận chuyển vào An Giang, thuê ôtô chở về Sài Gòn. Phi vụ thành công, Hà sẽ được nhận 50 triệu đồng, Tài 15 triệu đồng.

Số ma tuý đá bị bắt giữ. Ảnh: An Phú.

Công an và biên phòng ở An Giang đang truy bắt Ngao. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng chức năng ở An Giang bắt giữ.

Cửu Long