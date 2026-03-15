Truy bắt nghi phạm nổ súng đoạt mạng hai người

Hưng YênNgô Duy Thắng bị cáo buộc nổ súng bắt chết vợ và một người đàn ông cùng xã rồi bỏ trốn, ngày 15/3.

Theo thông báo truy tìm nghi phạm của Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h20 hôm nay Ngô Duy Thắng (40 tuổi, ở thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) dùng súng bắn ba phát vào vợ là chị Ngô Thùy Linh (31 tuổi), khiến tử vong tại chỗ.

Chân dung nghi phạm và chiếc xe dùng để bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Thắng đi sang thôn Quý Đức Đông tìm bắn chết anh Vũ Văn Ngọc tại cửa hàng tạm hóa. Nghi phạm bỏ trốn bằng xe ô tô BS 30K13661.

Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo Công an các tỉnh, thành lân cận phối hợp rà soát, đặt cảnh báo tại các trạm thu phí, truy tìm hung thủ.

Theo đánh giá của nhà chức trách, Thắng manh động, liều lĩnh.

Lê Tân