Trượt vì tiêu chí phụ, thí sinh phản ứng

Nhiều thí sinh tố trường Đại học Ngân hàng TP HCM âm thầm thay đổi tiêu chí phụ với nhóm ngành Luật, khiến các em đủ điểm đỗ nhưng vẫn trượt.

Thanh Trang, thí sinh ở TP HCM, đăng ký 3 nguyện vọng lần lượt vào ngành Luật kinh tế, Luật, Luật kinh tế (chương trình tiếng Anh bán phần), của trường Đại học Ngân hàng TP HCM (HUB). Với 24 điểm thi khối C00 (Văn, Sử, Địa), Trang dư 2 điểm so với chuẩn đầu vào của ngành Luật kinh tế. Em cũng đáp ứng điều kiện điểm Văn trên 6 như trường đã công bố.

Đinh ninh đã đỗ, Trang đi thuê trọ và thu xếp tiền để chuẩn bị nhập học. Đến sáng 25/8, em lên hệ thống xét tuyển của Bộ mới phát hiện mình bị trượt toàn bộ.

"Cảm giác như từ trời sập, em suy sụp vì đã dồn toàn bộ nguyện vọng vào HUB, không đăng ký trường nào khác. Em cũng không biết vì sao mình trượt. Liên hệ với trường thì không được phản hồi", Trang nói.

Gia đình chị Thanh Trà, Lâm Đồng, mất ăn mất ngủ hai hôm nay vì con gái rơi vào tình huống như trên. Với 23,5 điểm khối C00, Văn đạt 6,75, gia đình hân hoan vì con đỗ nguyện vọng 1 ngành Luật kinh tế, chuẩn bị hành trang nhập học. Nhưng sau một ngày công bố điểm chuẩn vẫn không thấy tin nhắn hoặc email thông báo trúng tuyển, chị Trà liên hệ thì được trường báo con mình trượt.

"Thí sinh trượt mà không biết do đâu, tôi liên hệ trường không bộ phận nào phản hồi. Tôi sẽ đến trực tiếp để hỏi", chị Trà cho biết.

Thanh Phúc, Quảng Trị, cũng tương tự. Em đăng ký 3 nguyện vọng đầu vào nhóm ngành Luật của HUB với 23 điểm khối C00, trong đó Văn đạt 6,75. Đến khi lên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận nhập học, em bàng hoàng khi thấy mình đỗ nguyện vọng 4 ở trường Đại học Văn Lang.

Lên các hội nhóm, Trang, Phúc phát hiện nhiều bạn giống. Hai em tìm lại các thông báo tuyển sinh và cho rằng trường đã âm thầm thay đổi điều kiện xét tuyển với nhóm ngành Luật.

Cụ thể, trong đề án và thông báo điểm sàn, trường ghi rõ thí sinh nhóm ngành Luật phải có tổng điểm đạt 18/30 điểm, trong đó tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên.

"Nhưng khi thí sinh thắc mắc, nhà trường cho biết tiêu chí phụ với nhóm ngành Luật là tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn thì cả hai phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên. Chúng em trượt vì điểm Toán không đạt 6", Phúc nói.

Trang cho hay đã đọc kỹ đề án tuyển sinh, điểm sàn và các điều kiện, đảm bảo mình đạt các tiêu chí phụ mới đăng ký nguyện vọng. Nhưng đến hôm qua, tìm lại đề án tuyển sinh của trường thì em thấy điều kiện đã thay đổi. Em liên hệ thêm thì trường không phản hồi.

Trả lời VnExpress tối 25/8, đại diện trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết đang tiếp nhận phản ánh của thí sinh và phụ huynh.

"Sau khi trao đổi với các bên liên quan, trường sẽ phản hồi với phụ huynh và thí sinh", vị này cho hay.

Theo chuyên gia tuyển sinh ở một trường đại học đào tạo ngành Luật, tiêu chí phụ ở nhóm ngành này được thực hiện theo quyết định 678 về chuẩn đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hồi tháng 3. Thí sinh phải đạt tối thiểu 60% điểm (tức 18/30) theo thang đánh giá, riêng Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Ngữ văn phải đạt 60% điểm trên thang điểm của từng môn (tức 6/10).

"Quy định này được hiểu ở tổ hợp xét tuyển có cả Toán và Văn như D01 thì cả hai môn phải cùng đạt 6 điểm trở lên. Nếu ở những tổ hợp chỉ có Toán hoặc Văn như C00 thì chỉ cần một trong hai môn này đạt điều kiện tối thiểu. Nhiều trường đào tạo ngành Luật đều đặt quy định như vậy", ông nói.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn

*Tên thí sinh và phụ huynh được thay đổi