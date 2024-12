Trượt dốc tuyết 60 m giữa trời âm độ tại 8Wonder Winter

Theo đại diện chủ đầu tư, Fantasy On Ice tại Việt Nam được xây dựng theo đúng chuẩn chủ đề rất thành công tại Singapore, Thái Lan, thỏa những điều kiện khắt khe về chất lượng. So với tại Singapore hay Bangkok, Fantasy On Ice Việt Nam còn được đầu tư hoành tráng hơn khi có thêm hạng mục Carnival. Hàng chục gian hàng, khu beer garden, trò chơi và cây thông Noel cao 12 m... hứa hẹn đem đến không khí Giáng sinh từ trong nhà ra ngoài trời.