Trượt đại học vì bắt nạt học đường

Hàn QuốcCác đại học lớn bắt đầu từ chối thí sinh dính đến bạo lực học đường, là lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước này.

Theo dữ liệu từ văn phòng nghị sĩ Kang Kyung-sook, sáu trên 10 đại học quốc gia ở Hàn Quốc đã loại 45 thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay. Trong đó, Đại học Quốc gia Seoul loại hai hồ sơ, còn Đại học Quốc gia Kyungpook loại tới 22 người.

"Đây chỉ là sự khởi đầu. Các tiêu chuẩn đang được nâng lên và những học sinh bạo lực học đường phải chịu trách nhiệm lớn hơn", một cán bộ tuyển sinh nói.

Hàn Quốc phân loại mức độ xử phạt bạo lực học đường từ cấp độ 1 (xin lỗi bằng văn bản) đến cấp độ 9 (đuổi học). Các lỗi nhỏ trước đây thường được cha mẹ và giáo viên giải quyết nội bộ. Nhưng hiện tại, các lỗi từ cấp độ 6 trở lên được lưu vĩnh viễn vào hồ sơ của học sinh.

Các trường tự quyết định điểm phạt. Đại học Quốc gia Kyungpook nghiêm nhất, trừ 10 điểm với cấp độ 1-3, trừ 50 điểm cho cấp độ 4-7 và trừ tới 150 điểm cho các trường hợp chuyển trường hoặc bị đuổi học (cấp độ 8 hoặc 9).

"Đây không chỉ là hành vi cá nhân. Bạo lực học đường là hành vi vi phạm lòng tin xã hội. Các trường có trách nhiệm duy trì các giá trị cộng đồng", theo tuyên bố của Đại học Quốc gia Kyungpook.

Khuôn viên Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc - nơi trừ điểm nghiêm ngặt nhất với những thí sinh từng dính vào bạo lực học đường. Ảnh: The Korea Times

Xu hướng này đang lan rộng trong hệ thống giáo dục đại học ở Hàn Quốc. 10 trường Sư phạm quốc gia, bao gồm Gyeongin, Busan và Seoul, đã thông báo sẽ tự động loại bất cứ thí sinh nào có hành vi bạo lực học đường, bất kể mức độ, bắt đầu từ năm sau. Nhiều trường y và sư phạm khác cũng cân nhắc biện pháp tương tự.

Nhiều chuyên gia đánh giá là đây là một bước chuyển văn hóa sâu sắc. Trước những năm 2000, bạo lực học đường thường bị coi là chuyện trẻ con. Giáo viên được khuyến khích hòa giải chứ không trừng phạt, còn phụ huynh được khuyên tha thứ. Phương thức xử lý mặc định là đưa mọi thứ về trạng thái bình thường, không lưu vào sổ sách.

Tuy nhiên, nhiều vụ tự tử vì bị bắt nạt hay người nổi tiếng bị "khui" lịch sử bạo lực, nạn quấy rối kỹ thuật số,... đã biến bạo lực học đường từ vấn đề riêng tư thành vấn đề xã hội toàn diện. Hồi đầu năm 2023, một lãnh đạo Văn phòng điều tra quốc gia của Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc phải xin từ chức vì con ông này bắt nạt các bạn cùng lớp, khiến nạn nhân vật lộn suốt thời gian dài.

"Bạo lực học đường từng được coi là xung đột cá nhân. Giờ đây, nó bị coi là vi phạm các quyền cơ bản, và xã hội đang đòi hỏi trách nhiệm dài hạn", một giáo viên trung học tại Seoul nhìn nhận. "Trải nghiệm bị bắt nạt ở trường ảnh hưởng đến nạn nhân suốt đời. Những kẻ bắt nạt nên biết rằng hành vi đó có thể theo chúng đến tuổi trưởng thành".

Ngoài tuyển sinh đại học, một số quan chức từng đề nghị biện pháp cứng rắn hơn, như xem xét lịch sử bạo lực học đường kể cả khi thủ phạm tìm việc làm.

Khánh Linh (Theo Korea Herald, The Straits Times)