Trượt bài thi sát hạch vì không sử dụng phanh xe điện

CanadaThí sinh nữ bị đánh trượt bài thi đường trường vì chỉ dựa vào tính năng phanh tái sinh của xe điện thay vì dùng phanh thật.

Một người đàn ông ở North Bay, Ontario, cho biết cô con gái tuổi teen của ông trượt bài kiểm tra để lấy bằng lái xe hạng G vì cô bé sử dụng chiếc Tesla Model Y và chỉ sử dụng phanh tái tạo của xe để giảm tốc độ.

Ở Canada, bằng lái xe được xếp hạng dựa trên hệ thống phân cấp theo bang, với hệ thống phổ biến nhất là G1, G2, G ở Ontario, bao gồm bằng G1 (lý thuyết), G2 (thực hành có điều kiện) và G (không giới hạn). Tuy nhiên, các bang khác như Alberta có hệ thống phân loại khác, như các hạng 1-7 cho phép lái xe chuyên nghiệp, xe buýt, xe tải lớn, taxi, hoặc xe máy.

Cô gái trong câu chuyện có buổi thi đường trường để lấy bằng G, với chiếc Model Y của bố. Bài thi có những yêu cầu giống nhiều nơi khác trên thế giới, như chuyển làn và nhập làn đúng quy định, quay đầu, đỗ xe song song, hay dừng xe bên đường. Nhưng khi cần dừng xe, cô gái không đạp phanh mà hoàn toàn dựa vào tính năng phanh tái sinh của xe điện để dừng lại.

Khi thi lái xe, cô gái không dùng phanh mà chỉ dùng bàn đạp ga (bên phải) của chiếc Model Y để dừng xe nhờ tính năng phanh tái sinh. Ảnh: Find my electric

Thực tế, so với xe dùng động cơ đốt trong, xe điện có tùy chọn sử dụng phanh tái sinh, tức chuyển năng lượng dư thừa để sạc lại pin. Hệ thống phanh tái sinh cũng góp phần làm giảm tốc độ xe, nhờ ma sát tạo ra bởi môtơ điện lấy năng lượng từ bánh xe trong quá trình phanh. Kết quả, trên những xe điện trang bị phanh tái sinh, người lái có thể chỉ dùng chân ga mà không sử dụng chân phanh, để xe tự giảm tốc độ khi nhả ga - công nghệ còn được gọi là "lái xe một bàn đạp" (One-pedal driving).

"Về cơ bản, bạn có thể dừng hẳn mà không cần chạm vào bàn đạp phanh", Eric Simard cho biết. Con gái ông, trượt bài thi lái vì tính năng này.

Simart nói con gái ông mượn xe của bố để làm bài kiểm tra, nên cô không biết cách tắt tính năng này và được thông báo là không thể tạm dừng bài kiểm tra để gọi cho bố.

Simard chia sẻ kết quả kiểm tra của con gái với CBC News. Trong đó, giám khảo đánh dấu một ô cho biết xe "bị hỏng".

Simard cho biết thêm, con gái ông cũng bị phạt vì một tính năng trên chiếc Tesla, đó là chuông báo khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Julia Caslin, đại diện Sở Giao thông Vận tải Ontario, cho biết hệ thống cấp bằng lái xe của bang "yêu cầu người lái xe phải luôn chứng minh khả năng vận hành xe an toàn và kiểm soát được hoàn toàn, bất kể tính năng của xe".

"Người nộp đơn được yêu cầu phải hiểu hệ thống của xe - bao gồm hệ thống giữ làn đường, phanh tái tạo, kiểm soát hành trình thích ứng và đỗ xe tự động - có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý và hiệu suất trong quá trình thử nghiệm trên đường như thế nào".

Caslin không cho biết liệu có yêu cầu cụ thể nào về việc sử dụng bàn đạp phanh của xe để dừng hẳn hay không nếu phanh tái tạo cũng là một tùy chọn.

Simard đăng tải trải nghiệm của con gái mình lên một nhóm Facebook dành cho chủ xe Tesla ở Ontario, và một số người cho biết họ thấy ổn khi sử dụng phanh tái tạo trong các bài kiểm tra thực tế. Những người khác nói giám khảo đã yêu cầu họ tắt tính năng này.

Saad Tariq, một giáo viên dạy lái xe và chủ trường dạy lái xe Greater Sudbury, cho biết ông không biết bất kỳ quy định thành văn nào cấm sử dụng công nghệ hỗ trợ trong các bài kiểm tra đường bộ ở Ontario.

Tuy nhiên, Tariq không khuyến khích học viên sử dụng những công nghệ này khi giảng dạy. "Xe tôi dạy không có cảm biến điểm mù, cũng không có camera lùi", ông nói. Vì vậy, thực tế là bạn phải quan sát xung quanh và tự mình thực hiện tất cả các kỹ năng cơ bản".

Tariq nói rằng các cảm biến trên những chiếc xe mới dễ bị tuyết hoặc bụi bẩn che phủ trong điều kiện thời tiết xấu, khi đó chúng sẽ không còn hoạt động. Trong những trường hợp này, điều đặc biệt quan trọng là người lái xe phải biết cách điều khiển xe mà không cần chúng.

Amanda Lacroix, một giáo viên tại trường dạy lái xe Northern Lights ở cộng đồng Levack thuộc Greater Sudbury, cho biết bà có những cảm xúc lẫn lộn về công nghệ hỗ trợ người lái.

Bà nói việc sử dụng tính năng hỗ trợ lái xe nên được cho phép trong các bài kiểm tra đường bộ cuối cùng để lấy bằng lái xe hạng G, nếu chiếc xe mà người đó thường xuyên lái có sử dụng các tính năng đó.

"Nếu thế giới sắp thay đổi và tất cả chúng ta đều có hệ thống hỗ trợ lái xe, thì chúng ta nên học cách thực hiện đúng cách".

Tuy nhiên, Lacroix cũng đồng ý với Saad rằng người lái xe nên biết cách điều khiển phương tiện và sử dụng gương chiếu hậu đúng cách, ngay cả khi xe của họ trang bị công nghệ mới nhất.

Mỹ Anh