Trường xin lỗi vụ 'bằng đại học nước ngoài' vô hiệu ở Việt Nam

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) nhận thiếu sót và xin lỗi, sau khi giới thiệu nhiều cựu sinh viên theo chương trình đại học chưa được công nhận ở Việt Nam.

Trong thông báo sáng 13/12 trên fanpage chính thức, LCDF - Hà Nội cho biết "đã có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam".

Theo LCDF, các đại học do tổ chức này giới thiệu tới sinh viên đều uy tín, danh tiếng và văn bằng được công nhận tại "nhiều quốc gia lớn". Song để được công nhận ở Việt Nam phải "thông qua một quy trình phức tạp".

Trường đang phối hợp với Đại sứ quán Anh để trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan, nhằm tìm phương hướng giải quyết với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo quyền lợi cho người học. LCDF - Hà Nội cũng cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để đảm bảo thông tin chính xác.

"Trường chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây lo lắng cho học viên và phụ huynh", trích thông báo.

Những ngày qua, nhiều cựu sinh viên bức xúc vì bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp, không được công nhận ở Việt Nam. Họ đã theo hệ cao đẳng tại LCDF - Hà Nội, trước khi được lãnh đạo trường giới thiệu chương trình liên thông với đại học trên.

LCDF - Hà Nội đảm bảo bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, học 9 tháng tại Việt Nam bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tuy nhiên, khi làm thủ tục công nhận văn bằng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, học viên "choáng váng" vì chương trình chưa được cấp phép. Trong khi, bằng đại học là điều kiện để học tiếp thạc sĩ hoặc xin việc ở nhiều tổ chức.

Họ cho biết khoảng 40 người đã theo chương trình này. Với học phí khoảng 300 triệu đồng, chưa kể học liệu, chi phí đồ án..., các cựu sinh viên ước tính thiệt hại về tiền bạc là hàng tỷ đồng.

Đại học Liverpool John Moores có lịch sử hơn 200 năm, hiện ở top 851-900 trên bảng xếp hạng đại học QS 2025. Trên website, trường này cho biết liên kết với LCDF cung cấp chương trình liên thông lên trình độ cấp độ 6 (Level 6 - năm cuối bậc cử nhân ở Anh), theo hình thức đào tạo từ xa, với các ngành học: Thiết kế Thời trang và Truyền thông, Thiết kế đồ họa và minh họa, Dự bị quốc tế về Nghệ thuật và thiết kế.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Trần Tùng

Hôm qua, trả lời VnExpress, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định LCDF - Hà Nội chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài với bất cứ ngành, nghề nào. Bộ cũng cho rằng hoạt động liên kết đào tạo của LCDF - Hà Nội có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành, song không nêu chi tiết.

Cùng đó, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Bộ cho biết từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của trường này.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và thông tin hiện có, Bộ đánh giá đây là vấn đề phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân như Công ty TNHH Trường Cao đẳng thời trang London - Hà Nội, Học viện Thiết kế và Thời trang London, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, Học viện Thời trang London, Trường Đại học Liverpool John Moores...

"Bộ xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ nêu, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.

Thanh Hằng