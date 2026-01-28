Trương Vũ Kỳ bị tố cáo thuê người mang thai hộ

Trung QuốcDiễn viên Trương Vũ Kỳ mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo sau khi bị tung bằng chứng thuê người mang thai.

Theo trang Toutiao, diễn viên 39 tuổi hiện là tâm điểm chú ý làng giải trí, do một loạt scandal về đời tư. Bà Cát Hiểu Thiên - vợ cũ của Viên Ba Nguyên (chồng cũ Trương Vũ Kỳ) - làm đơn tố cáo Trương Vũ Kỳ sử dụng dịch vụ mang thai hộ năm 2016. Diễn viên công bố sinh đôi nhưng trên giấy tờ, hai bé sinh cách nhau 85 ngày.

Diễn viên Trương Vũ Kỳ. Ảnh: Sohu

Bà Cát Hiểu Thiên cung cấp các video, ảnh, cho biết năm 2016, khi bà và Viên Ba Nguyên chưa ly hôn, Trương Vũ Kỳ xen vào cuộc hôn nhân, thường xuyên vào căn hộ của bà. Diễn viên còn được cho tự ý sử dụng mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân của Cát Hiểu Thiên.

Phía Trương Vũ Kỳ im lặng trước các tố cáo của Cát Hiểu Thiên. Từ ngày 27/1, nhiều thương hiệu lần lượt hủy hợp đồng quảng cáo với cô, bao gồm các nhãn hàng kem dưỡng da, son phấn. Các bài viết liên quan Trương Vũ Kỳ trên trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của những thương hiệu này cũng bị xóa hoặc ẩn.

Năm 2001, Trung Quốc ban hành luật cấm mang thai hộ vì lo ngại các vấn đề pháp lý và đạo đức, như ép người mang bầu con gái phá thai, trẻ bị vứt bỏ nếu mắc khiếm khuyết. Diễn viên Trịnh Sảng từng mất sự nghiệp vì lộ chuyện sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ.

Trương Vũ Kỳ vốn đắt show livestream bán hàng. Theo bảng báo giá, với một video quảng cáo dài 1-20 giây, cô nhận thù lao 540.000 nhân dân tệ (hai tỷ đồng). Với video 21-60 giây, cô được trả 600.000 tệ (2,2 tỷ đồng); với video trên một phút, mức thù lao là 800.000 tệ (3 tỷ đồng).

Trương Vỹ Kỳ sinh năm 1987, nhận nhiều thiện cảm của khán giả qua vai cô giáo hiền lành, tốt bụng trong Siêu khuyển thần thông của Châu Tinh Trì. Năm 2016, cô đóng vai phản diện trong Mỹ nhân ngư mà Châu Tinh Trì đạo diễn. Người đẹp còn từng tham gia Bạch lộc nguyên, Trăng mật với kẻ địch. Những năm gần đây cô chủ yếu ghi hình show thực tế.

Trương Vũ Kỳ khêu gợi trong 'Mỹ nhân ngư' Trương Vũ Kỳ trong phim "Mỹ nhân ngư".

Trương Vũ Kỳ từng hai lần đổ vỡ hôn nhân. Cô kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An năm 2011, ly hôn năm 2015 - sau bê bối Vương Toàn An mua dâm tập thể. Một năm sau, diễn viên cưới doanh nhân Viên Ba Nguyên, công bố sinh đôi (một trai, một gái), họ ly hôn năm 2018.

Như Anh (theo Toutiao)