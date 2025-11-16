Trương Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam ở chung kết PPA Australia

AustraliaSau vụ lùm xùm hồi tháng 10, Trương Vinh Hiển tái ngộ Lý Hoàng Nam và thắng 11-9, 11-3 ở chung kết Pro Men’s Singles PPA Tour Australia 2025, sáng 16/11.

Hồi tháng 10, Vinh Hiển và Hoàng Nam mâu thuẫn trong trận bán kết PPA tour châu Á chặng Đà Nẵng. Trận chung kết PPA Tour Australia tại Melbourne hôm nay là lần đầu hai tay vợt hàng đầu Việt Nam tái đấu ở một giải chính thức.

Không còn tranh cãi hay không khí căng thẳng, thay vào đó là những pha xử lý đẹp mắt, rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Trương Vinh Hiển bên Cup vô địch Pro Men’s Singles PPA Tour Australia 2025, tại Melbourne sáng 16/11.

Set một, Vinh Hiển nắm thế chủ động hơn với các pha smart cuối sân. Ngược lại, Hoàng Nam chọn lối đánh bao lưới, nhưng mắc nhiều lỗi và bị dẫn trước 2-5.

Những nỗ lực sau đó giúp Nam rút ngắn xuống 4-5. Nhưng, khi đứng trước cơ hội gỡ hòa, tay vợt quê Tây Ninh lại tự đánh hỏng, để Hiển ghi liền 5 điểm. Nam một lần nữa lại vùng lên bám đuổi, với các pha đánh khó vào hai góc để ghi bốn điểm, rút ngắn tỷ số còn 9-10.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh làm được. Hiển kịp thời cắt chuỗi lên điểm của Nam rồi tận dụng lượt giao bóng để ghi điểm winner, thắng 11-9.

Ở set hai, sau khi dẫn một điểm, Hiển đánh dọc dây, bóng dường như đã ra ngoài nhưng trọng tài chưa có ký hiệu. Lập tức, Nam chỉ tay ra dấu bóng ngoài, và Hiển cũng không tranh cãi.

Chính sự lạnh lùng và bình tĩnh ấy giúp Hiển chơi tốt, liên tục tung những pha điều bóng làm khó cho Nam. Cách biệt 10-1 khiến trận đấu gần như an bài. Nhưng sau khi Nam gỡ được hai điểm, trời mưa to khiến trận đấu tạm dừng gần 3 tiếng.

Khi trở lại, Nam giao bóng nhưng không thể tận dụng. Ngược lại, Hiển không lỡ cơ hội, kết thúc trận đấu bằng cú dọc dây cuối sân ấn định tỷ số 11-3.

"Đây là ngày mà Vinh Hiển đã khao khát và mong chờ từ rất lâu. Dù trải qua trận đấu khó khăn, tôi rất hạnh phúc với chiến thắng tại đây", Hiển chia sẻ.

Vinh Hiển 21 tuổi, vốn là một VĐV quần vợt, từng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại giải Davis Cup. Nhưng sau đó, anh chuyển sang thử sức ở pickleball, và liên tục gặt hái thành công. Trong lần đầu tiên giải vô địch pickleball châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 4/2024, anh giành cùng lúc một HC vàng nội dung đôi nam nữ, một HC bạc đôi nam, một HC đồng cá nhân.

Melbourne Pickleball Cup 2025 thuộc hệ thống PPA Tour, sân chơi hàng đầu thế giới của môn pickleball, diễn ra từ ngày 13 đến 16/11/2025 tại Melbourne, Australia, quy tụ nhiều tay vợt mạnh đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đức Đồng