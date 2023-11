Trưởng văn phòng công chứng ở Kiên Giang bị bắt

Ông Trần Thiện Thi, Trưởng văn phòng công chứng An Biên, bị cáo buộc xác nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng đất có chữ ký giả mạo, gây thiệt hại cho người dân 10 tỷ đồng.

Ngày 7/11, ông Thi, 63 tuổi, nguyên chánh án TAND huyện An Biên, hiện là Trưởng Văn phòng công chứng An Biên, bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan vụ án.

Ông Trần Thiện Thi khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Lan Vy

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, hai người dân giao sổ đỏ nhờ "cò" tìm mối bán đất tại huyện Châu Thành. Các "cò" sau đó đã giả chữ ký chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng 2 mảnh đất trên.

Ông Thi bị cáo buộc là để nhân viên tự ý ra ngoài nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng giả mạo chữ ký này, cùng giấy tờ liên quan mang về Văn phòng công chứng An Biên để ông ký xác nhận. Mới đây, vụ việc bị phát hiện khi người mua đất mang giấy tờ thế chấp vay tiền tại ngân hàng.

Theo Công an Kiên Giang, hành vi của ông Thi đã gây thiệt hại cho chủ đất hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lan Vy