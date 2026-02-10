Trương Trí Lâm: Dùng cuộc đời viết thư tình cho Vịnh Nghi

Tài tử Hong Kong Trương Trí Lâm nói tình yêu với Viên Vịnh Nghi có ấm áp có cãi vã, có thai nghén và mất mát.

Ngày 8/2, dịp kỷ niệm 25 năm kết hôn, Viên Vịnh Nghi đăng trên trang cá nhân video ghi lại hai người từ khi mới yêu đến nay. Diễn viên viết: "Một ngôi nhà với hai con người, ngày ba bữa qua bốn mùa. 25 năm, đúng là dáng vẻ của thanh xuân. Quãng đời còn lại, mong anh tiếp tục dịu dàng, thú vị".

MV kỷ niệm 25 năm bên nhau của Trương Trí Lâm, Vịnh Nghi MV kỷ niệm 25 năm kết hôn của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi. Video: Weibo

Bài hát trong video do Trương Trí Lâm viết lời, một người bạn của họ thể hiện ca khúc. Ca từ vốn là bức thư tài tử viết cho bạn đời, được anh đọc trong một chương trình thực tế về hôn nhân năm 2016. Toàn bộ bức thư được phổ nhạc:

"Em thân yêu, nếu tình yêu có thể được bày tỏ đơn giản bằng cách viết một bức thư tình trên truyền hình mà trút hết được những cảm xúc của bao năm tháng, thì mọi thứ trên đời sẽ trở nên đơn giản biết mấy.

Em thân yêu, nếu tình yêu có thể được chứng minh bằng vài lời nói hay bằng cách hô lên cho cả thế giới biết 'anh yêu em', thì cách yêu đó, chúng ta đều không hiểu.

Vậy tình yêu của chúng ta là gì?

Là giữa đêm và ngày; giữa ấm áp và cãi vã; giữa vui chơi và bệnh tật; giữa lạc lối và thành công; giữa thai nghén và mất mát. Tình yêu, giữa sinh ra và mất đi.

Vì thế, nếu thực sự cần viết một bức thư tình cho em, anh sẽ dùng cả cuộc đời để viết nó. Còn em, xin em hãy dùng cả cuộc đời để đọc thật chậm thư tình trong tim anh, thư tình suốt đời của anh".

Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm yêu nhau năm 1992, bí mật đăng ký kết hôn năm 2001, con trai của họ năm nay 20 tuổi, du học châu Âu. Vợ chồng từng nhiều năm ở nhà thuê do quan điểm giá nhà cao, đi thuê đỡ tốn tiền hơn. Năm 2017, Trương Trí Lâm mua căn hộ 12 triệu USD để gia đình có chỗ ở ổn định.

Trên Mango TV, Viên Vịnh Nghi từng nói vợ chồng nhiều lần nỗ lực dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có thêm con, do con trai mong mỏi có em. Tuy nhiên, sau nhiều hy vọng và chờ đợi, vợ chồng chỉ nhận được câu "tôi rất tiếc" từ bác sĩ.

Vợ chồng Trương Trí Lâm, Viên Vịnh Nghi tổ chức hôn lễ Vịnh Nghi - Trí Lâm tổ chức hôn lễ ở show truyền hình "Call Me by Fire", năm 2022. Video: Mango TV

Trương Trí Lâm 55 tuổi, nổi tiếng với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu 1994, Đường về hạnh phúc, Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng... Theo On, tài tử đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Anh chăm chỉ tập gym để khỏe mạnh, bảo vệ cơ thể, bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu. Trí Lâm còn đăng ký hiến tủy xương. "Mong hành động của tôi có thể truyền tải tình yêu, giúp đỡ được sinh mệnh khác", diễn viên nói.

Viên Vịnh Nghi 55 tuổi, là Miss Hong Kong 1990. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất qua Kim chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Tân bất liễu tình, Kim ngọc mãn đường. Những năm gần đây, vợ chồng tham gia nhiều chương trình thực tế, quay quảng cáo, livestream cho các thương hiệu.

Nghinh Xuân