Trường top đầu 'trắng' thí sinh tuyển bổ sung lớp 10

Là trường lấy điểm đầu vào cao nhất thành phố, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa còn thừa gần 70 suất học, tương đương 2 lớp. Sau đợt tuyển bổ sung, trường không nhận được hồ sơ nào.
Tình hình tương tự ở THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn, Phú Nhuận, Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM), dù mỗi trường vẫn còn thừa 15-80 chỉ tiêu. Đây là những trường có điểm chuẩn nằm trong top 10 của thành phố.
Ở khu vực ngoại thành, nhiều trường như THPT Đa Phước, An Nhơn Tây, Trung Lập, Nguyễn Văn Tăng vốn có điểm chuẩn ở mức "đáy" là 10,5, cũng chỉ nhận lác đác chưa đến chục hồ sơ.
Tình trạng "ế ẩm" được nhiều trường dự đoán từ trước, dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã "nới" điều kiện tuyển bổ sung.
Năm 2023, điều kiện để nộp hồ sơ với nhóm này là mức điểm chuẩn ở nguyện vọng 3 (cao hơn nguyện vọng 1 khoảng 0,5-2 điểm). Năm sau đó, Sở chia 2 khu vực: các trường vùng ven nhận hồ sơ ở điểm chuẩn nguyện vọng 1; các trường top đầu và trung tâm nhận hồ sơ ở điểm nguyện vọng 3. Còn năm nay, tất cả đều nhận hồ sơ ở mức của nguyện vọng 1.
Thầy Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho rằng hiếm có thí sinh điểm cao trượt hết tất cả nguyện vọng. Quá trình tuyển bổ sung, trường chỉ nhận được một hồ sơ đủ điều kiện nhưng em này ở tỉnh khác, mong muốn ở nội trú. Thí sinh sau đó chuyển hướng sang tư thục.
Theo một hiệu trưởng khác, nguồn tuyển bổ sung hạn hẹp do số lượng thí sinh trượt lớp 10 không nhiều như mọi năm. Năm nay, TP HCM có khoảng 76.400 học sinh thi lớp 10, giảm so với hơn 98.000 của năm ngoái. Các trường công đáp ứng 70.000 suất học, nên tỷ lệ đỗ lên tới 91% - cao kỷ lục. Những năm trước, tỷ lệ này dao động 65-70%. Điều này khiến các trường top dưới có điểm chuẩn chạm "đáy" cũng chật vật khi tuyển bổ sung.
Chỉ tiêu và điểm chuẩn tuyển bổ sung lớp 10 của 37 trường THPT:
|TT
|Trường THPT
|Điểm chuẩn nguyện vọng 1
|Chỉ tiêu tuyển bổ sung
|1
|Trưng Vương
|20,25
|26
|2
|Lương Thế Vinh
|20,75
|24
|3
|Thủ Thiêm
|12,5
|34
|4
|Lê Quý Đôn
|22,25
|15
|5
|Lê Thị Hồng Gấm
|12
|46
|6
|Trung học thực hành - ĐHSP
|23
|15
|7
|Ngô Gia Tự
|10,5
|150
|8
|Nguyễn Văn Linh
|10,5
|45
|9
|Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
|12,5
|41
|10
|Nguyễn Huệ
|15
|30
|11
|Long Trường
|10,5
|30
|12
|Nguyễn Văn Tăng
|10,5
|181
|13
|Nguyễn Du
|18,75
|33
|14
|Nguyễn An Ninh
|13,75
|22
|15
|THCS-THPT Diên Hồng
|11,75
|72
|16
|THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
|11,25
|35
|17
|Thanh Đa
|13,75
|51
|18
|Gia Định
|18,75
|87
|19
|Gò Vấp
|15,75
|26
|20
|Phú Nhuận
|22,5
|20
|21
|Hàn Thuyên
|13,5
|71
|22
|Nguyễn Thượng Hiền
|23,5
|80
|23
|Tam Phú
|17,75
|31
|24
|Linh Trung
|12,5
|55
|25
|Vĩnh Lộc B
|13,75
|25
|26
|Năng khiếu TDTT Bình Chánh
|12
|51
|27
|Phong Phú
|10,5
|207
|28
|Đa Phước
|10,5
|169
|29
|Cần Thạnh
|10,5
|40
|30
|Quang Trung
|11,5
|66
|31
|An Nhơn Tây
|10,5
|100
|32
|Trung Lập
|10,5
|262
|33
|Phước Kiển
|10,75
|17
|34
|Lê Trọng Tấn
|18,5
|52
|35
|Bình Tân
|14,25
|40
|36
|An Lạc
|15,25
|23
|37
|THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
|24,5
|68
Với điểm chuẩn 20,25, trường THPT Trưng Vương tuyển thêm được ba thí sinh. Thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng, cho biết trong đợt đầu, các em này đăng ký nguyện vọng không hợp lý, dồn tất cả vào trường có điểm chuẩn rất cao nên trượt.
Một số địa phương đã hạ điểm chuẩn lớp 10 để tuyển bổ sung, song thầy Khoa đánh giá cách làm này không phù hợp với TP HCM. Theo ông, hạ điểm chuẩn sẽ không công bằng với những em đã trúng tuyển đợt 1. Không những thế, việc này gây ra tình trạng hỗn loạn vì một bộ phận thí sinh ôm tâm lý cầu may chờ hạ điểm mà không nhập học hoặc rút trường này nộp trường kia, gây thừa thiếu cục bộ.
Kỳ thi lớp 10 công lập ở TP HCM diễn ra hôm 6-7/6, với khoảng 76.400 thí sinh. 77 trong số 109 trường THPT lấy điểm chuẩn giảm khoảng 0,25-4,75 so với năm ngoái.
Sau đợt đầu, 37 trường được Sở duyệt tuyển thêm sung hơn 2.300 học sinh. Số lượng trúng tuyển thêm chưa được công bố. Năm ngoái, thành phố tuyển thêm được 1.400 em trong khi có 2.200 suất, đạt tỷ lệ 63,54%.
Lệ Nguyễn