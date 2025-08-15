Trường top đầu 'trắng' thí sinh tuyển bổ sung lớp 10

Tình trạng "trắng" hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10 tái diễn ở 5 trong 10 trường có điểm chuẩn cao nhất TP HCM.

Là trường lấy điểm đầu vào cao nhất thành phố, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa còn thừa gần 70 suất học, tương đương 2 lớp. Sau đợt tuyển bổ sung, trường không nhận được hồ sơ nào.

Tình hình tương tự ở THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn, Phú Nhuận, Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM), dù mỗi trường vẫn còn thừa 15-80 chỉ tiêu. Đây là những trường có điểm chuẩn nằm trong top 10 của thành phố.

Ở khu vực ngoại thành, nhiều trường như THPT Đa Phước, An Nhơn Tây, Trung Lập, Nguyễn Văn Tăng vốn có điểm chuẩn ở mức "đáy" là 10,5, cũng chỉ nhận lác đác chưa đến chục hồ sơ.

Tình trạng "ế ẩm" được nhiều trường dự đoán từ trước, dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã "nới" điều kiện tuyển bổ sung.

Năm 2023, điều kiện để nộp hồ sơ với nhóm này là mức điểm chuẩn ở nguyện vọng 3 (cao hơn nguyện vọng 1 khoảng 0,5-2 điểm). Năm sau đó, Sở chia 2 khu vực: các trường vùng ven nhận hồ sơ ở điểm chuẩn nguyện vọng 1; các trường top đầu và trung tâm nhận hồ sơ ở điểm nguyện vọng 3. Còn năm nay, tất cả đều nhận hồ sơ ở mức của nguyện vọng 1.

Thầy Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho rằng hiếm có thí sinh điểm cao trượt hết tất cả nguyện vọng. Quá trình tuyển bổ sung, trường chỉ nhận được một hồ sơ đủ điều kiện nhưng em này ở tỉnh khác, mong muốn ở nội trú. Thí sinh sau đó chuyển hướng sang tư thục.

Theo một hiệu trưởng khác, nguồn tuyển bổ sung hạn hẹp do số lượng thí sinh trượt lớp 10 không nhiều như mọi năm. Năm nay, TP HCM có khoảng 76.400 học sinh thi lớp 10, giảm so với hơn 98.000 của năm ngoái. Các trường công đáp ứng 70.000 suất học, nên tỷ lệ đỗ lên tới 91% - cao kỷ lục. Những năm trước, tỷ lệ này dao động 65-70%. Điều này khiến các trường top dưới có điểm chuẩn chạm "đáy" cũng chật vật khi tuyển bổ sung.

Chỉ tiêu và điểm chuẩn tuyển bổ sung lớp 10 của 37 trường THPT:

TT Trường THPT Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Chỉ tiêu tuyển bổ sung 1 Trưng Vương 20,25 26 2 Lương Thế Vinh 20,75 24 3 Thủ Thiêm 12,5 34 4 Lê Quý Đôn 22,25 15 5 Lê Thị Hồng Gấm 12 46 6 Trung học thực hành - ĐHSP 23 15 7 Ngô Gia Tự 10,5 150 8 Nguyễn Văn Linh 10,5 45 9 Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 12,5 41 10 Nguyễn Huệ 15 30 11 Long Trường 10,5 30 12 Nguyễn Văn Tăng 10,5 181 13 Nguyễn Du 18,75 33 14 Nguyễn An Ninh 13,75 22 15 THCS-THPT Diên Hồng 11,75 72 16 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 11,25 35 17 Thanh Đa 13,75 51 18 Gia Định 18,75 87 19 Gò Vấp 15,75 26 20 Phú Nhuận 22,5 20 21 Hàn Thuyên 13,5 71 22 Nguyễn Thượng Hiền 23,5 80 23 Tam Phú 17,75 31 24 Linh Trung 12,5 55 25 Vĩnh Lộc B 13,75 25 26 Năng khiếu TDTT Bình Chánh 12 51 27 Phong Phú 10,5 207 28 Đa Phước 10,5 169 29 Cần Thạnh 10,5 40 30 Quang Trung 11,5 66 31 An Nhơn Tây 10,5 100 32 Trung Lập 10,5 262 33 Phước Kiển 10,75 17 34 Lê Trọng Tấn 18,5 52 35 Bình Tân 14,25 40 36 An Lạc 15,25 23 37 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 24,5 68

Với điểm chuẩn 20,25, trường THPT Trưng Vương tuyển thêm được ba thí sinh. Thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng, cho biết trong đợt đầu, các em này đăng ký nguyện vọng không hợp lý, dồn tất cả vào trường có điểm chuẩn rất cao nên trượt.

Một số địa phương đã hạ điểm chuẩn lớp 10 để tuyển bổ sung, song thầy Khoa đánh giá cách làm này không phù hợp với TP HCM. Theo ông, hạ điểm chuẩn sẽ không công bằng với những em đã trúng tuyển đợt 1. Không những thế, việc này gây ra tình trạng hỗn loạn vì một bộ phận thí sinh ôm tâm lý cầu may chờ hạ điểm mà không nhập học hoặc rút trường này nộp trường kia, gây thừa thiếu cục bộ.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi THPT Trưng Vương, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi lớp 10 công lập ở TP HCM diễn ra hôm 6-7/6, với khoảng 76.400 thí sinh. 77 trong số 109 trường THPT lấy điểm chuẩn giảm khoảng 0,25-4,75 so với năm ngoái.

Sau đợt đầu, 37 trường được Sở duyệt tuyển thêm sung hơn 2.300 học sinh. Số lượng trúng tuyển thêm chưa được công bố. Năm ngoái, thành phố tuyển thêm được 1.400 em trong khi có 2.200 suất, đạt tỷ lệ 63,54%.

Lệ Nguyễn