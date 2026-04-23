Trường tiểu học xây trên nền nghĩa trang lớn nhất TP HCM

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời đang hoàn thiện những công đoạn cuối.
Cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TP HCM (53 ha), xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Công tác bồi thường và di dời dân cư bắt đầu từ năm 2014 với mục tiêu cải thiện mỹ quan, giải quyết các vấn đề về môi trường và an ninh trật tự.
Nơi đây được đề xuất cải tạo thành trường học, công viên thay vì dành một phần để làm dự án thương mại.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời đang hoàn thiện những công đoạn cuối.
Cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TP HCM (53 ha), xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Công tác bồi thường và di dời dân cư bắt đầu từ năm 2014 với mục tiêu cải thiện mỹ quan, giải quyết các vấn đề về môi trường và an ninh trật tự.
Nơi đây được đề xuất cải tạo thành trường học, công viên thay vì dành một phần để làm dự án thương mại.
Khối nhà có ba tầng với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính, sân chơi.
Khối nhà có ba tầng với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính, sân chơi.
Khu hành lang rộng, nối liền 4 dãy phòng, giúp học sinh, giáo viên đi lại thuận tiện.
Khu hành lang rộng, nối liền 4 dãy phòng, giúp học sinh, giáo viên đi lại thuận tiện.
Bàn ghế, bảng đã được trang bị cho các phòng học. Ngoài bảng viết dùng phấn còn có bảng tương tác 65 inch để thầy trò tăng trải nghiệm trong các bài học.
Bàn ghế, bảng đã được trang bị cho các phòng học. Ngoài bảng viết dùng phấn còn có bảng tương tác 65 inch để thầy trò tăng trải nghiệm trong các bài học.
Hội trường được bài trí đơn giản, gọn gàng.
Hội trường được bài trí đơn giản, gọn gàng.
Sân trường có các chậu, hố trồng cây để tạo không gian xanh.
Sân trường có các chậu, hố trồng cây để tạo không gian xanh.
Bức họa chân dung giáo sư - viện sĩ Trần Đại Nghĩa, truyền cảm hứng về tinh thần học tập, sáng tạo, yêu nước...
Bức họa chân dung giáo sư - viện sĩ Trần Đại Nghĩa, truyền cảm hứng về tinh thần học tập, sáng tạo, yêu nước...
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa dự kiến khánh thành vào ngày 19/5, tuyển sinh trong đầu tháng 6 với khoảng 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận học sinh trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa dự kiến khánh thành vào ngày 19/5, tuyển sinh trong đầu tháng 6 với khoảng 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận học sinh trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Thanh Tùng