Trường tiểu học xây trên nền nghĩa trang lớn nhất TP HCM

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời đang hoàn thiện những công đoạn cuối.

Cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TP HCM (53 ha), xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Công tác bồi thường và di dời dân cư bắt đầu từ năm 2014 với mục tiêu cải thiện mỹ quan, giải quyết các vấn đề về môi trường và an ninh trật tự.

Nơi đây được đề xuất cải tạo thành trường học, công viên thay vì dành một phần để làm dự án thương mại.