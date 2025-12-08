Trường tiểu học 'trắng' môn tiếng Anh suốt học kỳ I

TP HuếDù Tiếng Anh là môn bắt buộc, hơn 50 học sinh trường Tiểu học Phú Vinh vẫn chưa được học tiết nào từ đầu năm đến nay do thiếu giáo viên.

Trường Tiểu học Phú Vinh, xã A Lưới 3 thuộc huyện vùng cao A Lưới cũ, hiện có hơn 91 học sinh. Trong đó, hơn 50 em lớp 3,4,5 - khối lớp học tiếng Anh như môn bắt buộc, theo chương trình giáo dục phổ thông.

Thầy Lê Hùng, Hiệu trưởng, cho biết cả trường không có giáo viên tiếng Anh chuyên trách. Trường đã báo cáo với UBND xã trước năm học mới, nhưng chưa được bố trí. Ngoài ra, trường còn thiếu cả giáo viên Mỹ thuật và Tin học.

Năm học trước, để giải quyết tình trạng này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã điều động giáo viên từ các trường khác dạy liên trường. Tuy nhiên, năm nay phương án này không thể thực hiện. Theo lãnh đạo xã A Lưới 3, cả xã chỉ có 3 giáo viên tiếng Anh, biên chế tại trường Tiểu học Hồng Thượng và Hồng Thái. Tất cả đều đã kín lịch, không thể hỗ trợ trường Tiểu học Phú Vinh.

Học sinh ở một trường tiểu học của TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trước mắt, tuần qua trường Tiểu học Phú Vinh tự bỏ kinh phí để ký hợp đồng với một giáo viên bên ngoài, theo thầy Hùng. Học sinh sẽ được học tiếng Anh vào chiều thứ tư và thứ bảy, tiếp tục học bù ở học kỳ II để đuổi kịp chương trình. Thông thường, học sinh tiểu học được học 4 tiết tiếng Anh mỗi tuần.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, nói chưa nắm được thông tin trên. Theo ông, đầu năm học, Sở đã chỉ đạo các trường tham mưu lãnh đạo xã, phường tổ chức bố trí giáo viên dạy liên trường. Còn việc tuyển dụng giáo viên hiện nay rất khó khăn.

Năm học này, TP Huế còn thiếu 680 giáo viên, trong đó bậc tiểu học đông nhất với hơn 300 người, còn lại là hệ mầm non (218 người) và THPT (156). Tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều xã, phường. Nguyên nhân là do những năm gần đây, ngành không được giao chỉ tiêu.

Đợt tuyển dụng đầu tháng 9 vừa qua, thành phố mới tuyển được 145 giáo viên, trong đó 52 người ở tiểu học.

Võ Thạnh