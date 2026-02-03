Trưởng thôn bị khởi tố vì 'xuyên tạc chính sách của địa phương'

Đăk LăkNguyễn Ngọc Hải Đăng, 36 tuổi, trưởng thôn Chí Thạnh, bị cáo buộc đăng nhiều bài viết xuyên tạc chính sách, bôi nhọ lãnh đạo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Ngày 3/2, Đăng bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Ngọc Hải Đăng (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2023-10/2025, Đăng với vai trò Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) và Trưởng thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đăk Lăk) đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm công tác với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và quy định của địa phương.

Trong đó, ngày 1/10/2023, Đăng đã tạo nhóm Zalo "Công dân khu phố Chí Thạnh" trên mạng xã hội, kết nối 244 thành viên tham gia. Với vai trò trưởng nhóm, người này liên tục có các bình luận tiêu cực, xuyên tạc về chính sách thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách đổi thẻ đảng viên mới; việc triển khai làm đường giao thông ở địa phương; việc mời người có công, người nghèo, các trường hợp bảo trợ xã hội đến ngân hàng làm thẻ ATM miễn phí...

Ngoài ra, Đăng còn bị cáo buộc đăng tải hình ảnh cá nhân một số lãnh đạo địa phương trên các nhóm cộng đồng rồi bình phẩm nhằm giễu cợt, xúc phạm. Nhiều lần được cơ sở và người dân trong khu phố góp ý, phê bình nhưng ông ta không dừng lại.

Cơ quan điều tra xác định, các bài đăng của Đăng có nội dung xúi giục, gây hoang mang dư luận; làm giảm uy tín, vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Đăng đã thừa nhận hành vi vi phạm, mong được pháp luật khoan hồng.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Bùi Toàn