Trưởng thôn bị khởi tố vì tự ý bán 16 thửa đất

Bắc NinhBí thư Chi bộ và Trưởng thôn bị khởi tố với cáo buộc từ hơn 10 năm trước đã tự ý bán 16 thửa đất thu về 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 870 triệu.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố ông Đinh Đồng Phiên, 73 tuổi và Vũ Quang Phúc, 69 tuổi, cùng trú thôn Tử Nê, xã Lương Tài, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xảy ra tại thôn Tử Nê từ năm 2011-2014.

Công an đọc lệnh khởi tố ông Phiên. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, giai đoạn đó tại thôn Tử Nê do ông Phúc là Bí thư Chi bộ, ông Phiên là Trưởng thôn. Hai ông đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730 m2, thu về 1,2 tỷ đồng.

Hành vi này bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và người mua đất hơn 870 triệu đồng.

Phạm Dự