Trưởng thôn bị gấu hoang dã tấn công

Đà NẵngÔng Pơloong Nhương, 48 tuổi, Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn trên đường đi làm rẫy về bị con gấu ở rừng gần biên giới Lào tấn công vùng mặt, cổ.

Khoảng 18h30 ngày 21/10, một số người dân phát hiện ông Nhương, người dân tộc Cơ Tu, nằm bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cắn nên đã khiêng về thôn sơ cứu.

"Ông Nhương cho biết bị gấu hoang tấn công trên đường đi làm rẫy về", thượng tá Bhnướch Đèn, Trưởng Công an xã Hùng Sơn, thông tin.

Ông Pơloong Nhương với các vết thương trên cổ và môi dưới do gấu rừng tấn công. Ảnh: Alăng

Theo thượng tá Đèn, công an xã đã phối hợp với y tế địa phương đưa ông Nhương đến Trạm Y tế Ch’Ơm sơ cứu. Nạn nhân bị rách môi dưới và một vết thương dài ở cổ, may mắn không trúng động mạch. Hiện ông tỉnh táo, nhưng không thể nói, cần được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên.

Công an xã Hùng Sơn đã liên lạc với Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang xin điều xe cấp cứu lên thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về tiếp tục điều trị. Quãng đường di chuyển mất gần hai giờ đi ôtô.

Sau sự việc, nhà chức trách tuyên truyền người dân không đến gần khu rừng giáp biên giới Lào, nơi ông Pơloong Nhương bị gấu tấn công. Trước năm 2020, khu vực Tây Giang từng xảy ra trường hợp tương tự.

Nguyễn Đông