Trương Thị May phối áo dài với mũ turban

Người mẫu Trương Thị May đội turban khi diện áo dài đính ngọc trai của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ.

Trang phục được may cách điệu ở cầu vai, phần cánh tay phối ren lưới dạng xuyên thấu. Nhà thiết kế đính kết chuỗi ngọc trai phía trước và sau áo để tạo điểm nhấn. Anh may áo bằng vải lụa, hoa văn in nổi. Phần cổ đính hạt theo phương pháp thủ công để tăng độ bắt sáng.

Trương Thị May thường chọn áo dài đơn sắc vì dễ phối phụ kiện. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Phần mũ turban đồng điệu với áo dài, gồm hai bông hoa cỡ lớn gắn ngọc trai. Trương Thị May cho biết thích phong cách quấn turban vì có thể ứng dụng trong nhiều loại trang phục. Người mẫu từng mặc kiểu áo dài này trong chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ tháng 6/2019 trong một sự kiện văn hóa.

Cô có hàng trăm bộ áo dài của các nhà thiết kế, trong đó nhiều nhất là của Đinh Văn Thơ. Cô nói: "Tôi thích mặc áo dài khi dự sự kiện, nhất là ở các chương trình giao lưu quốc tế".

Người mẫu trang điểm nhấn vào mắt, đánh khối đậm, sử dụng màu son bóng. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Trương Thị May sinh năm 1988. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô đoạt giải Cánh diều Vàng, danh hiệu Diễn viên xuất sắc trong Đường đua - hạng mục phim truyện video.

Trương Thị May múa điệu Khmer Trương Thị May múa điệu Khmer năm 2017. Video: Vũ Thạch.