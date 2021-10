Trương Thị May chụp ảnh cùng bà và mẹ

Người mẫu Trương Thị May chụp ảnh bên mẹ và bà ngoại - hai người phụ nữ quan trọng nhất đời cô - nhân ngày 20/10.

Cô chọn bộ áo dài trắng do mẹ đặt may với phom dáng cổ điển. Trương Thị May cho biết muốn thực hiện bộ ảnh gia đình vì mẹ và bà ngoại cô đã lớn tuổi, cô sợ không còn nhiều cơ hội bên nhau. Cô nói: "Đợt dịch vừa qua, sức khỏe bà tôi sa sút. Tôi nhiều lần phát nguyện để mong bà, mẹ được sống yên vui bên con cháu. May mắn, bà dần phục hồi sau biến cố".

Trương Thị May cùng mẹ, 62 tuổi trong bộ ảnh mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Mẹ đồng hành Trương Thị May suốt nhiều năm vào nghề. Bà là quản lý, thỉnh thoảng làm tóc, stylist và trang điểm cho cô. Mỗi lần tham gia chương trình hay đóng phim, cô đều nhờ mẹ tư vấn rồi mới quyết định. Cô nói: "Tôi biết ơn vì mẹ đi trước, nhiều kinh nghiệm và cũng là người hiểu tôi nhất. Tôi trân trọng thời gian còn mẹ bên cạnh. Không phải ai muốn có mẹ chăm sóc cũng được".

Trong chuyện tình cảm, cô thường nghe theo lời mẹ. Người mẫu chỉ yêu, cưới người mẹ cô ưng ý. Cô nói: "Mẹ sinh ra tôi, hiểu tôi cần người đàn ông như thế nào. Mẹ không chấp nhận để tôi cưới vội một ai chỉ vì họ giàu sang hoặc bất kỳ lý do nào". Trương Thị May dự định nếu không tìm được người phù hợp, cô sẽ ở vậy lo cho mẹ và bà ngoại đến cuối đời.

Trương Thị May và bà ngoại, hơn 80 tuổi. Cô mang ơn bà vì từng làm lụng nuôi sáu người trong gia đình. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Trương Thị May sinh năm 1988, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô đoạt giải Cánh Diều Vàng, danh hiệu "Diễn viên xuất sắc" trong Đường đua - hạng mục phim truyện video. Gần đây, cô trở lại với điện ảnh trong dự án Kẻ đào mộ - nghệ sĩ Công Hậu đạo diễn.

Tam Kỳ