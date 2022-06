Trưởng thành từ trại hè lập trình New Zealand

TP HCMCác lớp lập trình trực quan đan xen hoạt động tương tác giúp học sinh mở rộng kiến thức, tự lập và phát triển kỹ năng của công dân số toàn cầu.

Tại "Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022", gần 100 em học sinh đến từ các trường trung học ở nhiều thành phố lớn trên toàn quốc tập trung thao tác những dòng lệnh lập trình và thử thách bản thân xây dựng một website. Làm quen một lĩnh vực mới mẻ, không khí buổi học vẫn sôi nổi, đầy niềm vui nhờ các phần trò chơi tương tác xen kẽ, hỗ trợ tận tình từ đội ngũ trợ giảng cũng như giáo viên của chương trình. Cuối buổi học, các đội thi nhận được bài tập về nhà, thử thách để tiến vào vòng thi sau của cuộc thi.

Đội ngũ trợ giảng luôn hỗ trợ kịp thời khi các thí sinh cần trợ giúp. Ảnh: Code Avengers

Chương trình cũng nhận sự hưởng ứng từ phía phụ huynh. Ông Đào Thanh Tùng đưa hai con Đào Thu Hằng, Đào Minh Hải (đội Volunteers) cùng nhóm bạn từ Vũng Tàu lên TP HCM tham gia chương trình. Ông cho biết cảm xúc lớn nhất là niềm vui, tự hào khi thấy con tự lập hơn. Mọi quá trình của cuộc thi, từ đăng ký đến làm video, học kiến thức hay kết nối các thành viên đến từ nhiều nơi khác nhau, hai em đều tự mình hoàn thành.

"Đây là lần đầu tiên các con có cơ hội tham dự trại hè về kỹ năng lập trình máy tính, dùng tiếng Anh và tìm hiểu về đất nước New Zealand. Tôi nghĩ chương trình này bổ ích khi giúp các con tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trước đám đông, hiểu hơn về máy tính, các phần mềm, ngôn ngữ lập trình và từng bước vạch kế hoạch cho tương lai", ông Tùng nói.

Sau các buổi tham gia trại hè, từ những lần trò chuyện cùng con, ông Tùng khá ấn tượng về những giá trị mà các em nhận được. Ngoài kiến thức lập trình, cả hai con có cơ hội rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, tăng tự tin ở nhiều môi trường khác nhau, không e ngại khi trò chuyện với người nước ngoài.

Thuyết trình là một trong những kỹ năng bổ ích mà các em được trau dồi trong quá trình tham gia trại hè. Ảnh: Code Avengers

Đồng quan điểm lập trình đóng vai trò quan trọng cho trẻ trong tương lai, gia đình anh Võ Lương Quang đưa bé Võ Khôi Nguyên (đội Challengers) từ Đà Nẵng vào TP HCM dự trại hè. Anh cho biết, hiện nay sự tiến bộ công nghệ góp phần thay đổi cuộc sống một cách nhanh chóng. Nếu các con đã có niềm đam mê trong lĩnh vực công nghệ máy tính thì sự ủng hộ của bố mẹ ngay từ bây giờ để con sớm tiếp cận kỹ năng lập trình sẽ rất cần thiết, giúp trẻ vững nền tảng trong tương lai.

"Mỗi hoạt động, trải nghiệm tại trại hè đều góp từng phần nhỏ vào sự trưởng thành, giúp con thêm tự tin vào bản thân hơn. Đây cũng là trải nghiệm mới mẻ, giúp con có cơ hội tương tác với nhiều bạn bè, chuyên gia, làm giàu thêm kiến thức và vốn sống", anh Quang chia sẻ.

Ý kiến của ông Đào Thanh Tùng và Võ Lương Quang cũng là cảm xúc của hầu hết phụ huynh khi đưa con đến với "Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022". Theo đúng tên gọi, chương trình xoay quanh những kỹ năng hướng tới công dân số toàn cầu như lập trình, truyền cảm hứng về tư duy máy tính, tiếng Anh, làm việc nhóm, kiến thức đa nền tảng và sự tự tin.

Học sinh tham gia chương trình không cần có sẵn kiến thức về lập trình mà sẽ được giáo viên từ Code Avengers hướng dẫn trải nghiệm khoa học máy tính, tạo ra sản phẩm công nghệ của chính mình. Kết thúc trại hè, các đội được trao giấy chứng nhận đã hoàn thành buổi tập huấn từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Code Avengers.

Các bạn nhỏ học và thực hành như một lập trình viên. Ảnh: Code Avengers

Chương trình do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cùng Code Avengers tổ chức miễn phí dành cho học sinh lớp 6-10 toàn quốc. Các thành viên sẽ trải qua ba vòng thi: Code Camp (21/5-5/6), Demo Day (18/6) và Trại hè quốc tế New Zealand - châu Á (25/6 và 2/7).

Vòng loại thu hút hơn 70 đội thi với hàng trăm học sinh đăng ký. Hiện các thí sinh đã kết thúc lớp học lập trình với chuyên gia, chờ kết quả để tiếp tục vòng thi Demo Day. Tại đây, 6 đội thi xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về dự án của mình trước giám khảo. Đội thi đạt điểm cao nhất sẽ tiếp tục vòng ba, trở thành đại diện Việt Nam tranh tài trực tuyến ở đấu trường Trại hè lập trình quốc tế New Zealand - Châu Á cùng các đội thi đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand.

Các đội thi có nhiều trải nghiệm chơi - học bổ ích với lĩnh vực lập trình. Ảnh: Code Avengers

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực châu Á ENZ cho biết, tại New Zealand công nghệ số (Digital Technology) sớm đưa vào chương trình học nhằm trang bị cho học sinh tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề và năng lực học tập suốt đời.

"Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022 không chỉ dừng lại ở một sân chơi học thuật, mà còn hướng đến nâng cao nhận thức, sự yêu thích của học sinh Việt Nam đối với công nghệ, cũng như kỹ năng tư duy máy tính và lập trình", ông Ben Burrowes phân tích.

Ông Steve Budd, đại diện Code Avengers chia sẻ lập trình có thể xem như là "ngôn ngữ chung" của thế giới, khi gần như mọi hoạt động kinh tế hiện đại đều có sự liên kết với công nghệ thông tin. Đơn vị nỗ lực trang bị kỹ năng số cho mọi người, đưa nền tảng học tập này vào chương trình giảng dạy tại hơn 40% trường học New Zealand và 15.000 cơ sở giáo dục trên thế giới.

Minh Tú