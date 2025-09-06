Trưởng thành rồi, yêu nhau bình yên anh nhé

Em tin rằng tình yêu đẹp bắt đầu từ sự nghiêm túc và đồng hành bền vững, không cần quá mãnh liệt, chỉ cần đủ an toàn và thật lòng.

Chào anh, người mà em chưa biết mặt nhưng hy vọng sẽ là người đặc biệt trong tương lai gần! Em là cô nàng nấm bánh bèo, nhỏ nhắn, nữ tính, thế nhưng hệ điều hành sẽ khác với ngoại hình. Em biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ và lắng nghe. Em khá thích con nít và yêu mến chúng. Em đến từ miền Tây, sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là cô gái pha lẫn một chút hướng ngoại và hướng nội, kiểu bản thân có thể thích nghi với từng môi trường để dung hòa cho phù hợp. Cuối tuần, em thỉnh thoảng tham gia các chuyến nấu ăn thiện nguyện cho người dân, trẻ nhỏ vùng sâu vùng xa, nơi mà mình không mong nhận lại điều gì ngoài những nụ cười và niềm vui giản dị.

Em không vội vàng nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian vào những điều không đi đến đâu. Em tin rằng tình yêu đẹp bắt đầu từ sự nghiêm túc và đồng hành bền vững, không cần quá mãnh liệt, chỉ cần đủ an toàn và thật lòng. Nếu anh cũng trên hành trình tìm một người để đồng hành lâu dài, một người có thể cùng anh chia sẻ những buổi tối yên bình, những chuyến đi không cần vội vã, cả những kế hoạch tương lai xa hơn. Em mong anh là một chàng trai nhỏ hơn em một tuổi hoặc lớn hơn, cao hơn em một chút, chỉn chu, gọn gàng và sạch sẽ. Anh là chàng trai sống có trách nhiệm, có định hướng rõ ràng, công việc, tài chính ổn định, nhưng đặc biệt là anh không được gia trưởng đâu đấy.

Em tin rằng một mối quan hệ đúng nghĩa là khi cả hai đều tự nguyện vun đắp, vì nhau mà cố gắng, cùng nhau đi xa. Nếu anh là người đàn ông đang tìm kiếm một mối quan hệ có ý nghĩa mình kết nối cùng nhau. Biết đâu, đây là bước đầu cho một hành trình mà cả hai chúng ta đều đang chờ đợi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ