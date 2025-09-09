Trường Tesla mở rộng lộ trình giáo dục quốc tế

Trường Tesla mở rộng lộ trình Tú tài Quốc tế (IB) trong giai đoạn mới, định hướng kết hợp bản sắc Việt Nam và chương trình quốc tế, kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ngày 5/9, đại diện Trường Tesla cho biết nhà trường theo đuổi triết lý "Giáo dục với đôi cánh", kết hợp gìn giữ bản sắc Việt Nam và trang bị tri thức và kỹ năng toàn cầu, giúp học sinh rèn sự tự tin, nhân ái.

Trường Tesla làm Lễ Kỷ Niệm 10 năm thành lập. Ảnh: Tesla

Theo định hướng này, Tesla xây dựng lộ trình học tập kết hợp Chương trình Giáo dục Quốc gia Việt Nam (MOET) và Tú tài Quốc tế (IB). Cách tiếp cận song song giúp học sinh vừa có nền tảng học thuật vững chắc, vừa phát triển tư duy phản biện, sự tò mò. Học sinh được khuyến khích khám phá, đặt câu hỏi và chủ động dẫn dắt; trong khi chương trình MOET tạo nền tảng bền vững về văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Sau một thập kỷ phát triển, Tesla trở thành một trong những trường IB uy tín tại Việt Nam, được ghi nhận nhờ chất lượng giảng dạy, tinh thần đổi mới và cộng đồng học tập gắn kết.

Học sinh Tesla trong giờ học thực hành. Ảnh: Tesla

Trường được IBO cấp phép triển khai Chương trình Tiểu học (PYP) vào tháng 5/2023, MOET phê duyệt cho phép kết hợp chương trình quốc tế vào tháng 7/2023. Đến tháng 7/2025, Tesla trở thành thành viên Hội đồng các trường Quốc tế (CIS) và được công nhận là trường Quốc tế Cambridge, đủ điều kiện triển khai Cambridge IGCSE. Gần đây, chương trình Trung học (MYP) cũng được IB đánh giá xuất sắc và đang chờ phê duyệt cuối cùng.

10 năm không chỉ là một dấu mốc mà còn là minh chứng cho sự tận tâm, kiên định và tầm nhìn chiến lược của Tesla. Ảnh: Tesla

Để chuẩn bị cho giai đoạn mới, Tesla tích hợp các kỹ năng như mỹ thuật, khoa học máy tính, truyền thông kỹ thuật số, thiết kế và khởi nghiệp vào chương trình học.

"Chúng tôi tự hào khi nhìn lại chặng đường 10 năm với những thành tựu về học thuật, đổi mới và phát triển cộng đồng. Trong thập kỷ tới, Tesla cam kết tiếp tục giúp học sinh bay cao bằng đôi cánh tri thức và bản sắc", đại diện ban lãnh đạo trường chia sẻ.

Tesla định hướng hoàn thiện toàn bộ lộ trình IB, tăng cường hợp tác với MOET, DOET, IBO, CIS và Cambridge, đồng thời nâng cao phương pháp giảng dạy để trang bị cho học sinh kỹ năng hội nhập quốc tế. Năm học 2025-2026, Tesla mở tuyển sinh cùng chương trình học bổng đặc biệt cho bậc MYP và DP.

Thái Anh