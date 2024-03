Trường song ngữ nội trú quốc tế quy mô bậc nhất vùng ven Sài Gòn

Long AnEmasi Plus Waterpoint Campus đào tạo chương trình song ngữ nội trú chuẩn quốc tế từ tiểu học đến THPT, quy mô 1.800 học sinh khai giảng vào tháng 8.

Lễ ra mắt Trường song ngữ nội trú Emasi Plus vừa tổ chức tại TP HCM, chiều 9/3. Theo công bố, Emasi Plus nằm bên trong khuôn viên khu đô thị Khu đô thị Waterpoint, Bến Lức, rộng 6 ha, là trường nội trú song ngữ chuẩn quốc tế có quy mô lớn bậc nhất khu vực miền Tây. Trong giai đoạn một, trường có mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Công Minh - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường Emasi kiêm Hiệu trưởng Sáng lập Emasi Plus Waterpoint, chương trình giáo dục tại trường tích hợp chương trình phổ thông mới của Bộ và chương trình Cambridge. Ngoài ra, học sinh được tham gia các chương trình về giáo dục thể chất, nghệ thuật, tư vấn học đường, ngoại khóa để rèn thể lực, tư duy tích cực.

Khuôn viên 6a của Emasi Plus tại đô thị Waterpoint. Ảnh phối cảnh dự án.

5 bộ môn thế mạnh học hiệu Emasi bao gồm tiếng Anh (English), toán học (Mathematics), nghệ thuật (Arts), khoa học (Sciences) và công nghệ thông tin (Information Technology). Vị đại diện cho biết trường sử dụng các phương pháp tiếp cận sư phạm đổi mới với học sinh làm trung tâm. Học sinh học theo chủ đề, làm việc theo dự án để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và tự học.

Yếu tố song ngữ được lồng ghép vào hoạt động dạy và học hằng ngày tại trường. Theo ban giám hiệu, phương pháp lồng ghép giảng dạy ngoại ngữ được tính toán để khuyến khích quá trình tiếp thu và xây dựng vốn hiểu biết toàn cầu cho học sinh. "Trưởng thành từ Emasi Plus Waterpoint Campus, các em sẽ là những công dân toàn cầu thông thạo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi hướng học sinh đến tư duy logic đa chiều, năng lực cảm thụ nghệ thuật, ứng dụng thực tiễn khoa học vào cuộc sống và thành thạo các xu hướng công nghệ mới", đại diện trường chia sẻ.

Không gian phòng nội trú cho học sinh. Ảnh: Emasi Plus

Với mô hình nội trú, Emasi Plus áp dụng cho học sinh từ lớp 6 đến 12. Trường học tập các mô hình nội trú thành công trên thế giới để áp dụng cho học sinh Việt, trong đó chú trọng đến sự phát triển về học thuật lẫn sức khỏe thể chất, tinh thần.

Sau giờ học, học sinh có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt CLB, tương tác xã hội, vui chơi, giải trí, dành thời gian tự học, phát triển bản thân. Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Trường Trung học Nội trú (TABS), 77% học sinh tốt nghiệp từ trường nội trú cảm thấy đã được chuẩn bị tốt hơn các kỹ năng cho cuộc sống đại học và hành trình phát triển sau này."Cuộc sống hàng ngày của các em sẽ rất phong phú với nhiều hoạt động lành mạnh. Chúng tôi tin rằng cuộc sống nội trú giúp các em luôn có tinh thần năng nổ và năng lượng tích cực trên chặng đường khám phá cuộc sống xung quanh", đại diện nhà trường chia sẻ.

Để đảm bảo trải nghiệm nội trú cho học sinh, Emasi Plus đầu tư một khối tòa nhà với tiêu chuẩn quốc tế để phát triển thành khu căn hộ nội trú. Theo công bố, khu căn hộ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại với nhiều tiện ích cao cấp. Mỗi căn có không gian sinh hoạt chung, trang bị máy lạnh, máy giặt, sấy, tủ lạnh, TV,... Học sinh sẽ được xếp thành nhóm từ 4-6 người trên mỗi căn hộ. Ngoài ra, khuôn viên còn có khu tự học, trung tâm y tế, dịch vụ ăn uống với an ninh 24/7.

Lãnh đạo trường tiến hành nghi thức ra mắt học hiệu Emasi Plus. Ảnh: Emasi Plus

Lãnh đạo trường cho rằng với mô hình hiện tại, học sinh nhận được nhiều lợi ích. Đầu tiên là việc các em có thêm nhiều thời gian để trao đổi với giáo viên, tiếp cận nguồn tài liệu ngoài giờ. Việc nội trú cũng tiết kiệm thời gian di chuyển để các em nghỉ ngơi nhiều hơn, dành năng lượng cho các hoạt động phát triển, ngoại khóa.

Học sinh cũng học tính tự lập, tinh thần trách nhiệm khi tự quản lý, sắp xếp lịch trình cá nhân, trở thành một phần của cộng đồng. Nhiều sự kiện ngoại khóa, thể thao, du lịch, dã ngoại, lễ hội, dự án cộng đồng được trường tổ chức để giúp các em phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy đa chiều.

Trường song ngữ nội trú quốc tế quy mô bậc nhất vùng ven Sài Gòn Lễ ra mắt Emasi Plus, hôm 9/3. Video: Khanh Duy

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi có con theo học tại hệ thống trường Emasi từ hệ mẫu giáo. Ngoài kiến thức và chương trình song ngữ, điểm khiến chị ấn tượng là hàng loạt hoạt động ngoại khóa giúp con phát triển những kỹ năng mềm, trở nên dạn dĩ, tự tin, biết chia sẻ, quan tâm người xung quanh. "Con khi về nhà gần như không còn áp lực bài vở do đã được thầy cô hướng dẫn làm từ khi còn trên lớp. Thay vào đó, con có nhiều thời gian tham gia các hoạt động, phát triển tư duy, tính cách", chị Chi nói.

Chia sẻ về lý do chọn Waterpoint, Bến Lức, Long An, ông Nguyễn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Khai Sang Coporation, chủ đầu tư Emasi Plus cho biết đây là đô thị quy mô lớn, rộng 350 ha với hạ tầng tốt, không gian đủ rộng để xây dựng ngôi trường chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, vị trí giáp TP HCM, cửa ngõ miền Tây cũng thuận tiện để trường thu hút học sinh ở khu vực phía Nam. "Chúng tôi kỳ vọng đây là ngôi trường mơ ước, đào tạo những hạt giống tương lai, không chỉ ở các tỉnh miền Tây mà còn cả TP HCM và khắp cả nước", ông Tuyên nói.

Emasi Plus Waterpoint Campus là học hiệu thuộc hệ thống trường Emasi do Khai Sang Coporation khởi xướng. Năm 2023, Emasi nhận giải thưởng Great Education do BritCham (Hiệp hội Doanh nghiệp Anh) trao tặng - ghi nhận vai trò tiên phong của nhà trường trong việc tích hợp nghệ thuật vào giáo dục. Emasi Plus đang tuyển sinh năm học 2024-2025.

Hoài Phương