Trường Song ngữ Anne Hill tổ chức cuộc thi tiếng Anh kết nối văn hóa

Trường Song ngữ Anne Hill tổ chức cuộc thi hùng biện "Stars Speak", tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng, tư duy giao tiếp tiếng Anh qua lăng kính văn hóa.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/11, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên hệ thống trường Song ngữ Anne Hill tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh chủ đề "Kết nối văn hóa - Kiến tạo tương lai" với mong muốn tạo ra sân chơi sáng tạo cho học sinh bày tỏ góc nhìn về sự đa dạng văn hóa, bản sắc dân tộc và vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng thế giới hòa nhập, bền vững hơn.

Stars Speak được thiết kế như một hành trình rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp và thuyết trình, giúp học sinh bậc Tiểu học và THCS tại khu vực TP HCM phát triển những năng lực quan trọng của thế kỷ 21.

Theo đại diện trường Song ngữ Anne Hill, chương trình hướng đến việc khuyến khích học sinh dám nói, dám thể hiện, dám lan tỏa ý tưởng tích cực. "Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều là một ngôi sao, chỉ cần có cơ hội để tỏa sáng. Stars Speak ra đời nhằm giúp các em tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh và khám phá thế giới xung quanh qua lăng kính văn hóa", đại diện Ban giám hiệu trường Song ngữ Anne Hill chia sẻ.

Học sinh trường Song ngữ Anne Hill học cùng giáo viên nước ngoài. Ảnh: Trường Song ngữ Anne Hill

Stars Speak bao gồm hai vòng thi. Trong đó, vòng Sơ Khảo (Online) diễn ra từ ngày 13 - 19/10. Học sinh gửi video bài hùng biện bằng tiếng Anh (1-2 phút) giới thiệu về văn hóa, phong tục hoặc ẩm thực của một quốc gia bất kỳ (trừ Việt Nam).

Vòng Chung Kết (Offline) được tổ chức vào ngày 15/11 tại trường Song ngữ Anne Hill - cơ sở Tô Hiến Thành. Các thí sinh xuất sắc thể hiện phần trình bày trước hội đồng giám khảo chuyên môn trong không khí chuyên nghiệp.

Cuộc thi mở rộng cho toàn bộ học sinh TP HCM, từ bậc Tiểu học đến THCS nhằm góp phần lan tỏa tinh thần học tập tích cực, giúp các em có cơ hội trải nghiệm môi trường song ngữ quốc tế.

Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi được thiết kế phù hợp với độ tuổi, hướng đến việc khơi gợi khả năng sáng tạo, nhân văn và tư duy toàn cầu, thay vì đặt nặng yếu tố học thuật. Ban tổ chức cũng chuẩn bị giải thưởng cùng cơ hội thể hiện trên sân khấu chuyên nghiệp để các em nhỏ tự tin thể hiện trước công chúng.

