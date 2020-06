Trương Quỳnh Anh, Băng Di diễn vai tình địch

Nghệ sĩ Bảo Trí (phải) nói lần này vào vai nghiêm túc, bị tai nạn, hoàn cảnh đáng thương, thay vì đóng hài như thường lệ. Các diễn viên trẻ chia sẻ phải cố giữ tâm lý khi đóng cùng Bảo Trí, do đã quen với hình tượng hài của ông. Còn đạo diễn Văn Công Viễn (trái) từng thực hiện nhiều phim sitcom như Tiệm bánh hoàng tử bé, Bí mật quý ông, Bệnh viện thần ái, đạo diễn phim điện ảnh Cho em gần anh thêm chút nữa và Yêu em bất chấp. Anh cũng công bố đang chuẩn bị cho dự án tâm huyết là The Legend of Y Lan, kể về hoàng thái hậu Ỷ Lan thời Lý.