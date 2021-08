Trường Quốc tế Singapore triển khai chương trình Cambridge cấp độ AS và A

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng triển khai chương trình Cambridge cấp độ AS và A trong năm học 2021-2022.

Chương trình quốc tế Cambridge cấp độ AS và A là gì

Chương trình Quốc tế Cambridge cấp độ AS và A là chương trình học kéo dài hai năm được biên soạn bởi Đại học Cambridge dành cho học sinh 17- 18 tuổi (tương đương với chương trình Việt Nam lớp 11 và lớp 12). Học sinh có thể chọn học, lấy riêng chứng chỉ cấp độ AS trong vòng một năm hoặc theo đuổi lộ trình hai năm: học cấp độ AS trong năm đầu và tiếp tục học cấp độ A trong năm thứ hai. Chứng chỉ của chương trình do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) cấp, được công nhận rộng rãi tại 125 quốc gia trên thế giới.

Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng triển khai Chương trình Quốc tế Cambridge Cấp độ AS và A trong năm học 2021-2022.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập với con đường học vấn trọn vẹn cho các em, trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng triển khai Chương trình Quốc tế Cambridge cấp độ AS và A từ năm học 2021-2022. Với các chứng chỉ này, học sinh có thể được chấp nhận theo học các khóa đào tạo chuyên môn hoặc các trường đại học danh tiếng trên thế giới ở Mỹ, Anh, Singapore, Australia, New Zealand... Thông qua chương trình, học sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp rõ ràng, khám phá những môn học yêu thích. Các môn học trong chương trình bao gồm: Tiếng Anh, Toán học, Sinh học, Xã hội học, Kinh tế học, Văn học Anh, Tiếng Hoa, Chương trình tiếng Anh DynEd và tiếng Việt (nếu có).

Học sinh trung học tại thư viện Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Tại sao nên chọn học chương trình Quốc tế Cambridge cấp độ AS và A?

Chương trình giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt cho quá trình học đại học và mở rộng cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tại Mỹ, hơn 825 trường đại học chấp nhận chứng chỉ cấp độ A bao gồm tất cả các trường đại học Ivy League, Ivy Plus như Đại học Harvard và Đại học Yale. Học sinh có thể được nhận vào học tại các trường đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Australia, Singapore nếu đạt kết quả tốt ở tối thiểu ba môn trong kỳ thi cấp độ A, tùy thuộc vào yêu cầu đầu vào của mỗi trường.

Chương trình học sẽ trang bị kiến thức, hiểu biết, kỹ năng cho học sinh về các nội dung chuyên sâu của môn học, tư duy logic, trình bày luận điểm mạch lạc, xử lý, đánh giá các nguồn thông tin, đưa ra đề xuất, quyết định, làm việc, giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh,..

Học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập ở bậc đại học.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình học, phụ huynh liên hệ với Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tòa nhà SIS, đường Vùng Trung 3, khu đô thị mới Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: +84 236 7301777

Email: enquiry@danang.sis.edu.vn

Website: http://danang.sis.edu.vn/

(Nguồn: Trường Quốc tế Singapore Đã Nẵng)