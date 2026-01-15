Trường quốc tế học phí 1,1 tỷ đồng bị đình chỉ tuyển sinh

Hải PhòngTrường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam - được quảng cáo dạy theo tiêu chuẩn Mỹ, học phí lên tới 1,1 tỷ đồng, phải dừng tuyển sinh vì chưa được cấp phép.

UBND phường Hưng Đạo hôm 14/1 phát đi thông báo yêu cầu trường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam (tổ dân số 1) dừng tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục cho đến khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhà chức trách cho biết trường chưa cung cấp được các quyết định về việc thành lập, hoạt động giáo dục của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng đã tuyển sinh từ tháng 8/2025. Đến nay, trường có 33 học sinh, từ tiểu học đến THPT, gồm cả người Việt Nam và quốc tịch nước ngoài.

Khuôn viên trường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam ở phường Hưng Đạo. Ảnh: Lê Tân

Trường Shattuck-St. Mary's International Việt Nam được quảng cáo là trường quốc tế bán trú, nội trú kiểu Mỹ, thành lập năm 2023, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương.

Theo thông tin gửi đến phụ huynh, trường có các lớp từ tiền tiểu học đến lớp 10, chương trình 100% theo tiêu chuẩn Mỹ, 90% cán bộ, giáo viên quốc tịch Mỹ, cùng cơ sở vật chất hiện đại. Học phí từ khoảng 350 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/năm, kèm một số khoản phụ thu khác.

Sáng 15/1, website của trường thông báo đang bảo trì, không thể truy cập thông tin.

Lê Tân