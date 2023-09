Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ học phí

Quảng NamPhụ huynh đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng, nhưng trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) bất ngờ đóng cửa trước ngày khai giảng.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, ngày 7/9 xác nhận sự việc, cho biết đã đến kiểm tra, làm việc với trường này.

Trường quốc tế Green Shoots đóng ở phường Cẩm Châu, TP Hội An, do bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh làm chủ sở hữu. Bà Catherine đã về nước, hiệu trưởng người Việt vẫn còn nhưng hầu như không được can thiệp vào việc điều hành.

"Trường có phá sản thì phải báo cáo với Sở, đằng này họ bỏ đi", ông nói, cho hay phụ huynh muốn lấy lại tiền học phí đã đóng là vô cùng khó khăn. Sở đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam để đề nghị Đại sứ quán Anh triệu hồi bà Catherine Clare Mckinley nhưng bà này không quay lại.

"Trước mắt, Sở làm việc với phụ huynh và giới thiệu các trường tương đồng để học sinh vào học năm mới", ông Tường nói. Đến nay, tất cả học sinh đã được nhận vào các trường ở TP Hội An và Đà Nẵng.

Cơ sở vật chất của trường quốc tế Chồi Xanh đã được bên cho thuê lấy lại và tháo dỡ. Ảnh: Sơn Thủy

Một phụ huynh có con học lớp 2 ở Hội An cho hay từ tháng 5 đến tháng 8, trường Green Shoots tổ chức tuyển sinh từ mẫu giáo đến THPT. Trường thông báo ngày 22/8 sẽ tựu trường năm học mới. Có 95 học sinh, trong đó 11 học sinh Việt Nam. Học phí ở đây dao động 350-400 triệu đồng một năm, phụ huynh có thể đóng theo tháng, quý.

"Tôi đã đóng 100 triệu đồng trước khi con nhập học", người này nói, cho biết theo thống kê sơ bộ, các phụ huynh đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 8/8, tất cả phụ huynh bất ngờ nhận thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung học sinh được chuyển qua một trường quốc tế ở Đà Nẵng. Bà này nói không còn điều hành Green Shoots, không giải thích hay trao đổi gì về việc học sinh sẽ học ở Đà Nẵng thế nào, các khoản học phí ra sao.

Phụ huynh liên hệ với trường ở Đà Nẵng thì trường này từ chối với lý do họ không nhận học phí của phụ huynh Green Shoots.

Cùng lúc đó, trường tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê, chấm dứt hoạt động.

"Để kịp năm học mới, phụ huynh phải tìm trường khác cho con học, còn khoản học phí đã nộp cho Green Shoots không biết đòi ở đâu", một phụ huynh cho biết. Họ đã làm đơn tố giác gửi Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trường quốc tế Green Shoots được thành lập năm 2014, có vốn đầu tư nước ngoài. Ở đây có nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, chương trình giảng dạy ở mầm non và tiểu học được giới thiệu là chương trình giáo dục quốc gia của Vương quốc Anh.

Sơn Thủy