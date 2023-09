Trường quốc tế Chồi Xanh hoạt động lại từ tuần sau

Quảng NamTrường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) chuyển địa điểm mới và hoạt động lại từ 11/9, sau khi đột ngột đóng cửa dù đã thu cả chục tỷ học phí.

Trưa 8/9, ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cho biết thông tin trên được đề cập trong báo cáo của trường quốc tế Chồi xanh (Green Shoots International School).

Theo đó, trường chuyển địa điểm đến trường Liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ gần 30 km. Nhà trường cam kết giữ nguyên chương trình giảng dạy và tổ chức hoạt động để ổn định việc học tập và công tác của học sinh, giáo viên.

Bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, chủ sở hữu trường, đã ủy quyền cho một người đứng ra giải quyết và điều hành các hoạt động trong thời gian bà vắng mặt.

Trường cũ Green Shoots International School được bên cho thuê tháo dỡ. Ảnh: Sơn Thủy

Trường quốc tế Green Shoots được Quảng Nam cấp phép tuyển sinh từ mầm non đến phổ thông vào năm 2014. Trước đó, trường mở cửa năm 2011 nhưng quy mô nhỏ, chủ yếu là trẻ mầm non. Trong giấy phép, Green Shoots International School dạy chương trình giáo dục quốc gia Anh (IPC, IGCSE) và chương trình tú tài quốc tế (IBD và IBDP). Trường đóng ở phường Cẩm Châu, TP Hội An.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cho đến năm học 2019-2020, trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng giáo dục, được phụ huynh tin tưởng. Việc sử dụng, quản lý đội ngũ của trường đúng quy định pháp luật.

Từ giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19, trường gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Là trường tư thục, nguồn thu học phí sụt giảm nên các hoạt động bị ảnh hưởng. Đến cuối năm học 2022-2023, trường có 95 học sinh, phần lớn là con em người nước ngoài, chỉ có 11 học sinh quốc tịch Việt Nam. Tổng cộng có 43 giáo viên, nhân viên làm việc tại đây.

Năm 2022, trường đã có kế hoạch chuyển sang địa điểm khác bởi nơi cho thuê hiện tại không ký hợp đồng tiếp. Tuy nhiên việc này không thực hiện được.

Theo các phụ huynh, trường thông báo ngày 22/8 sẽ vào năm học mới nhưng hôm 8/8 họ bất ngờ nhận được thông báo của bà Catherine về việc chuyển con sang một trường khác ở Đà Nẵng. Trong khi đó, với học phí 350-400 triệu đồng một năm, các phụ huynh đã đóng khoảng 14 tỷ đồng. Trường được giới thiệu thì từ chối tiếp nhận vì họ không nhận học phí.

Một ông bố người nước ngoài nói sốc vì con phải dừng học đột ngột. Ông đã đóng hơn 600 triệu cho hai con theo học lớp 5 và 9. Lý do chọn Green Shoots vì đây trường quốc tế đầu tiên ở Hội An khi ông chuyển đến, có chứng nhận Cambridge (chương trình giảng dạy và bằng cấp của Hội đồng khảo thí thuộc Đại học Cambridge, Vương quốc Anh). Do đó, con ông sau này nếu muốn chuyển tiếp sang các nước châu Âu sẽ thuận tiện hơn.

"Đến giờ, tôi vẫn không biết trường xảy ra chuyện gì, mong họ có thể quay lại hoạt động hoặc trả lại học phí", ông nói, thêm rằng kiệt sức vì phải làm việc với hai trường quốc tế khác nhau để xin nhập học cho các con.

Một số phụ huynh người Việt cũng đánh giá trường có chất lượng tốt, phù hợp với định hướng của gia đình, trước khi đột ngột đóng cửa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và một số trường quốc tế lân cận, đến 17h hôm qua, toàn bộ 95 học sinh Green Shoots đã được nhận vào trường mới. Chưa rõ các học sinh này có quay lại Green Shoots hay được trả lại học phí.

Trả lời VnEpxress sáng 8/9, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn nói đã đề nghị Đại sứ quán Anh can thiệp, triệu hồi bà Catherine Clare Mckinley về để xử lý những tồn tại, đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh và học sinh.

Hiện không có văn bản pháp luật nào đưa ra khái niệm "trường quốc tế". Tuy nhiên, cách gọi này khá phổ biến, thường dùng cho các trường có yếu tố nước ngoài như dạy chương trình Anh, Mỹ, Canada... , do giáo viên nước ngoài đảm nhiệm.

Theo một số thống kê, Việt Nam có khoảng 120 trường quốc tế dạng này, trong đó khoảng 70 trường đạt chuẩn Cambridge.

Sơn Thủy - Khánh Linh