Trường Quốc tế châu Âu đạt chứng nhận WASC

Trường Quốc tế châu Âu (EIS) đạt chứng nhận quốc tế WASC về chất lượng đào tạo, mở cơ hội cho học sinh có định hướng du học.

Hiệp hội Trường Phổ thông và Đại học Miền tây Mỹ (Western Association of Schools and Colleges - WASC) là một trong 6 tổ chức kiểm định vùng của Mỹ, được công nhận bởi Bộ Giáo dục Mỹ, Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Mỹ (CHEA) và nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới. WASC đảm bảo chất lượng cho hơn 5.200 trường học từ bậc phổ thông đến đại học, không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Trước khi được đảm bảo và duy trì chất lượng ở mức độ cao, các trường được WASC công nhận phải trải qua các bước đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm tự đánh giá, đánh giá từ bên ngoài và khả năng cải tiến liên tục, ổn định.

Theo đại diện EIS, việc đạt chứng nhận này là sự công nhận khách quan cho nền tảng chất lượng mà trường đã xây dựng. "Điều này giúp phụ huynh yên tâm rằng con em mình đang thụ hưởng một nền giáo dục minh bạch, được giám sát và công nhận rộng rãi trên toàn cầu", ông Ben Armstrong, đồng Hiệu trưởng EIS chia sẻ.

Các học sinh quốc tế tại EIS. Ảnh: EIS

Đại diện EIS cho biết thêm, lợi ích rõ ràng nhất từ việc đạt chứng nhận WASC thuộc về học sinh, đặc biệt là khối 12 năm nay - lứa tốt nghiệp đầu tiên có bằng trung học và học bạ được WASC công nhận. Tại nhiều quốc gia như Mỹ và Canada, học bạ từ các trường đạt kiểm định là yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển đại học, học bổng hoặc chuyển tiếp học tập. Nhờ đó, học sinh EIS có lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi nộp hồ sơ du học, xin thị thực hoặc chuyển trường quốc tế.

Bên cạnh đó, WASC còn giúp tăng tính linh hoạt trong lộ trình học tập. EIS triển khai đầy đủ chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) từ tiểu học đến trung học. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng theo đuổi toàn phần chương trình IB Diploma. Với WASC, học sinh có thể chọn học các môn IB riêng lẻ hoặc lộ trình cá nhân hóa mà vẫn được công nhận quốc tế.

"Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh có một định hướng và năng lực khác nhau. Chứng nhận WASC cho phép nhà trường linh hoạt cá nhân hóa chương trình học, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt", ông Ben Armstrong cho biết.

Học sinh tại EIS trong một tiết học. Ảnh: EIS

Với phụ huynh, việc EIS đạt cùng lúc hai chứng nhận WASC và Hội đồng các Trường quốc tế (Council of International Schools - CIS) đến năm 2029 là yếu tố quan trọng khi lựa chọn môi trường học tập cho con. Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ tiếp tục được đánh giá định kỳ, bảo đảm chất lượng ổn định và nhất quán trong dài hạn, ngay cả khi học sinh chuyển quốc gia sinh sống hoặc học tập.

Khuôn viên trường với nhiều mảng xanh. Ảnh: EIS

Theo đại diện nhà trường, chứng nhận WASC là kết quả của nhiều năm nỗ lực từ đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Kết quả này cũng là nền tảng để EIS tiếp tục đầu tư cải tiến chương trình và môi trường học tập, hướng tới mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu có năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Thái Anh