Trưởng phòng thương mại điện tử Vietjet bị khởi tố

Hà NộiÔng Nguyễn Mạnh Cương, 46 tuổi, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air, bị khởi tố với cáo buộc Đưa hối lộ.

Ngày 22/9, ông Cương cùng Đặng Nhật Đức, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan và Trần Thanh Nhã, 32 tuổi, lao động tự do, bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Đưa hối lộ, theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, ông Vũ Hồng Quang, 46 tuổi, cựu Phó Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và Vũ Hoàng Dũng, 36 tuổi, lao động tự do, bị bắt cũng với tội Đưa hối lộ.

Việc khởi tố 4 người này nằm trong diễn biến mở rộng giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan An ninh điều tra từ ngày 9/6. Người đầu tiên bị bắt là Trần Tùng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, với cáo buộc Nhận hối lộ. Bị can Quang trong giai đoạn 1 vụ án bị phạt 4 năm tù với cáo buộc Nhận hối lộ 1,9 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, ông Tùng bị cáo buộc đưa 50 triệu đồng cho bị can Lưu Tuấn Dũng (cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự) để chúc Tết Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định ông Tùng đã trao đổi, thỏa thuận để đưa hối lộ cho Dũng khi xin cấp phép chuyến bay combo.

Bị can Trần Tùng. Ảnh: Bộ Công an

Tại giai đoạn 1 của vụ án, TAND Hà Nội đã tuyên án với 54 bị can về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án được TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm giữa tháng 7 qua 18 ngày làm việc, tuyên 4 người tù chung thân là cựu cục trưởng Lãnh sự Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, cựu điều tra viên An ninh Hoàng Văn Hưng, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế và Vũ Anh Tuấn, Phó phòng tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Trong vụ án này còn có 10 án tù treo và 30 bị cáo từ 18 tháng đến 16 năm tù giam.

Phạm Dự