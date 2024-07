Trưởng phòng Giáo dục xin lỗi, sửa đáp án môn Toán thi lớp 6

Vĩnh PhúcĐáp án một bài Toán trong đề thi vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Yên không đúng thực tế, Trưởng phòng Giáo dục viết thư xin lỗi học sinh, phụ huynh và điều chỉnh.

Trong thư, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Yên, cho hay vấn đề nằm ở câu 4 của đề thi.

Câu này như sau: Cứ 4 năm, An mới có một lần sinh nhật. Sinh nhật năm 2024 là sinh nhật lần thứ ba mẹ tổ chức cho An, tính từ ngày An sinh ra. Vậy ngày, tháng, năm sinh của An là:

A. 29/2/2012

B. 29/2/2016

C. 29/2/2021

D. 28/2/2016

Ban đầu, đáp án được đưa ra là B (29/12/2016). Việc này gây tranh cãi bởi như vậy, An vừa sinh ra đã được tổ chức sinh nhật lần đầu, đến năm 2024 là lần thứ ba.

Theo bà Chung, sau khi nắm bắt phản ứng dư luận, hội đồng tuyển sinh đã nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về Toán tiểu học và bậc cao hơn.

"Đây là một bài toán thực tế, cần xem xét yếu tố này khi giải, cũng như đảm bảo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là áp dụng toán học vào thực tiễn. Do đó, hội đồng thống nhất đáp án đúng là 29/2/2012 (A)", trích thư.

Trước đó, hôm 16/6, hơn 1.580 học sinh thi ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, cạnh tranh 360 suất vào trường THCS Vĩnh Yên. Trong đó, môn Toán có 10 câu trắc nghiệm, hai bài tự luận. Hội đồng tuyển sinh không công bố biểu điểm từng câu.

Ngày 22/6, trường này thông báo kết quả, vinh danh học sinh đạt điểm cao. Bà Chung cho biết việc thay đổi đáp án khiến kết quả này "chưa chính xác".

"Hội đồng cầu thị, chân thành xin lỗi học sinh và phụ huynh, mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ", bà viết. "Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và coi đây là bài học trong quá trình tổ chức các kỳ thi, tránh ra các câu hỏi, đáp án gây hiểu lầm hoặc tranh cãi".

Bà Chung cho hay căn cứ vào kết quả chấm phúc tra và ý kiến của UBND thành phố, Phòng sẽ chỉ đạo trường THCS Vĩnh Yên thực hiện các bước tiếp theo và công bố danh sách trúng tuyển trong thời gian sớm nhất.

THCS Vĩnh Yên là một trong 9 trường THCS trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2024, cả 9 trường cùng tổ chức thi tuyển lớp 6 vào ngày 16/6, với gần 5.600 thí sinh.

Phụ huynh chờ con thi lớp 6, trường THCS Vĩnh Yên, tháng 6/2024. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh Hằng