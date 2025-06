Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó giám đốc Công an Hà Nội

Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Sáng nay, quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ được trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, trao cho đại tá Long.

Ông Long có nhiều năm gắn bó với công an thủ đô. Tại Công an quận Đống Đa, ông từng là Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, Phó trưởng Công an quận, Trưởng công an quận.

Sau khi công an cấp quận giải thể, hồi tháng 3, ông được điều động làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long. Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng ngày 10/6, Công an thành phố đã trao quyết định về điều động với 38 phó phòng và tương đương.

Công an thành phố Hà Nội hiện do trung tướng Nguyễn Thanh Tùng làm Giám đốc. 6 Phó giám đốc là thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, thiếu tướng Dương Đức Hải và các đại tá Nguyễn Thành Long (Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra), Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Quyền và Nguyễn Đức Long.

Phạm Dự