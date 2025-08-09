Trường phổ thông công lập được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài

Các trường công lập từ tiểu học đến THPT sẽ được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học...

Nội dung này nằm trong Nghị định 222, được Chính phủ ban hành ngày 8/8, hiệu lực từ 25/9. Các trường được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học các môn này.

Học phí theo nguyên tắc tính đúng, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học, căn cứ quy định của HĐND cấp tỉnh.

Tương tự với bậc đại học, việc dạy và học bằng ngoại ngữ có thể được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ chương trình. Giáo trình, tài liệu do hiệu trưởng phê duyệt. Các trường sẽ chủ động đưa ra mức thu dựa trên sự tự chủ, khả năng chi trả của sinh viên và các luật, quy định, nghị định của nhà chức trách.

Tháng 8 năm ngoái, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035, tất cả trường mầm non có đủ điều kiện và triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, 100% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi được thụ hưởng. Với cấp phổ thông, tất cả được học chương trình này, theo cấp độ 1, 2, 3. Ở bậc đại học tương tự, áp dụng ở cấp độ 4, 5, 6.

Hiện, một số địa phương như Hà Nội, TP HCM thí điểm dạy và học bằng Tiếng Anh ở trường công, với một số môn học (thường là Toán và Khoa học).

Ở đại học, cuối tháng trước, Kinh tế Quốc dân là trường đầu tiên đưa ra đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, để đến năm 2028, tất cả chương trình đều có ít nhất 30% môn được dạy bằng tiếng Anh. Một số đại học khác dự kiến kế hoạch tương tự.

Tiết khoa học dạy bằng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học ở Hà Nội, tháng 12/2023. Ảnh: Thanh Hằng

Cũng theo Nghị định, giáo viên dạy môn Ngoại ngữ ở cấp tiểu học, THCS phải đạt tối thiểu bậc 4 (B2 trong tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Giáo viên dạy THPT, giáo dục nghề nghiệp, đại học có yêu cầu cao hơn - tối thiểu bậc 5/6 (C1).

Hiện, yêu cầu về năng lực của giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ chưa được quy định cụ thể. Chùm thông tư năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn chức danh, nghề nghiệp chỉ quy định giáo viên "có khả năng" sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp và theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thực tế, hầu hết trường Ngoại ngữ hoặc Sư phạm Ngoại ngữ hiện đều yêu cầu chuẩn đầu ra ở bậc 4 hoặc 5/6.

